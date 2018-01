Carlo Calenda contro l' abolizione del canone Rai

Ilva - Carlo Calenda : "Protocollo su piano ambientale vincolante per tutti". La Uil chiede il ritiro del ricorso al Tar : "Il protocollo non può essere disatteso da nessuno. Impegna il Governo. Quando cambia il Governo non decadono gli atti compiuti dal precedente. Ma soprattutto gli impegni ambientali verranno recepiti nel contratto di cessione a Mittal e, dunque, saranno pienamente vincolanti". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda , a proposito del protocollo di intesa sul piano ambientale dell' Ilva che mercoledì ...

Carlo Calenda attivissimo a fine legislatura - ma non si candiderà. La proposta di un'Assemblea Costituente per aprire la Terza Repubblica : Non si presenterà alle elezioni, ma l'ultimo mese lo ha visto in prima linea come mai prima d'ora. Protagonista di un aspro scontro su Ilva con gli enti locali - il governatore pugliese Michele Emiliano e il sindaco di Taranto - attivissimo per il futuro dell'Alcoa fino alla pizza mangiata con gli operai che da mesi presidiano l'area industriale del Sulcis, molto presente sulle colonne dei principali quotidiani. Da ultimo, sul Corriere ...