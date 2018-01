Canone Rai | Renzi vorrebbe abolirlo Calenda lo silura | «Presa in giro»

Inserzionisti bocciano Renzi sul Canone Rai : L'idea di abolire il canone Rai lanciata dal Pd non convince il mondo della pubblicità. Dopo le ciritche dure espresse dal ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, i dem devono incassare anche il "no" di Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente dell'Upa, associazione degli grandi utenti pubblicitari. In un'intervista a Prima Comunicazione afferma: "La decisione di abolire "la brutta tassa ...

Matteo Renzi - abolizione del Canone Rai : una mossa per far fuori Mediaset : Dietro la proposta di Matteo Renzi di abolire il canone Rai si nasconde l'intenzione di colpire al cuore Mediaset . A Cologno Monzese non hanno dubbi sui veri rischi che il Biscione si ritroverebbe a ...

Carlo Calenda contro Matteo Renzi/ Canone Rai - il ministro : “Renziani contro di me? Triste e squallido” : Carlo Calenda contro Matteo Renzi per la proposta di eliminazione del Canone Rai. Il ministro contrattacca: “Renziani contro di me? Triste e squallido”. Ecco cosa succede nel Pd(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 19:03:00 GMT)

Canone Rai : guerra nel centrosinistra. Tra Renzi e Calenda volano gli stracci : E comunque, per la cronaca, il Canone in bolletta è arrivato con suoi mille giorni. Dicesi incoerenza'. Sul tema interviene anche il sottosegretario alle Comunicazioni Antonello Giacomelli: 'Non ...

"Renzi vuole abolire il Canone? Proposta demenziale - così la Rai diventerà il servizio dei politici". Il presidente dell'Upa a Prima : "demenziale, confusa, contraddittoria, demagogica, elettoralistica". Così Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente dell'Upa, l'associazione che raggruppa i grandi utenti pubblicitari, definisce la Proposta avanzata dal segretario del Pd Matteo Renzi di abolire il canone Rai. In un'intervista a Prima Comunicazione spiega: "Sono stupefatto dell'accanimento che Renzi ha mostrato e continua a mostrare nei confronti della Rai come se fosse roba ...

Rai - Sassoli (Upa) - demenziale progetto Renzi abolire Canone : Roma, 6 gen. (askanews) I grandi utenti pubblicitari bocciano senza appello la proposta del segretario Pd Renzi di togliere il canone e di fare sostanzialmente della Rai una televisione commerciale. ...

