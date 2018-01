Canone Rai | Matteo Renzi propone l' abolizione | la polemica web

Canone Rai - scontro Calenda-Pd : L'ipotesi che nel programma del Pd venga inserita l'abolizione del Canone Rai, fa insorgere il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda: "Sarebbe solo una presa in giro", scrive. E apre così lo scontro. ...

Carlo Calenda vs Matteo Renzi/ Canone Rai - segretario replica al Ministro : “col Pd è sempre diminuito” : Il Ministro Carlo Calenda contro Matteo Renzi: "abolire il Canone Rai? Una presa in giro per i cittadini verso le Elezioni 2018". Ecco cosa succede, tra privatizzazioni e campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 20:55:00 GMT)

Sangue freddo in Rai sul Canone - i dem rassicurano i vertici : "Non è una proposta contro di voi" : Non è stata proprio una doccia gelata. Che nell'entourage di Matteo Renzi qualcuno spingesse per proporre l'abolizione del canone Rai era una voce che ai piani alti di viale Mazzini era già arrivata. Indiscrezioni, accenni, che però fino a questa mattina erano rimasti lì, sullo sfondo.La lettura, in prima pagina su 'Repubblica', della possibile mossa dem ha quindi fatto saltare più di qualcuno sulla sedia e ...

Rai - Renzi : "Abbiamo iniziato ad abbassare il Canone - continueremo" : "Il canone Rai prima dei governi del Pd aumentava, mentre dal 2014 ad oggi è sceso da 113 euro a 90 euro". Così su Twitter il segretario dem Matteo Renzi interviene nel dibattito su una possibile ...

Canone Rai - bagarre sulla presunta proposta di Renzi di abolirlo : E' bagarre sulla presunta proposta di Matteo Renzi di abolire il Canone Rai . Secondo Repubblica il leader del PD vorrebbe proporre, in occasione della prossima direzione del partito, l'abolizione ...

Orfini : Obiettivo era e resta il superamento del Canone Rai - : "Per la cronaca, la fiscalizzazione del canone Rai è una nostra proposta storica. E rafforza la Rai. Mentre di privatizzazioni che hanno distrutto (o quasi) aziende strategiche del paese ne abbiamo già viste ...

Pd vuole abolire il Canone Rai - Calenda : meglio privatizzarla : ... facile previsione, in mani non italiane".L'ipotesi della cancellazione del canone non trova grandi estimatori nel mondo politico: è "farsesca" secondo Maurizio Gasparri di Forza Italia, frutto dello ...

Rai - Pagano (Lega) : "Su Canone Renzi vs Renzi - siamo alle comiche" - : E' talmente confuso che ormai pur di attaccare qualcuno, per tentare di rifarsi una verginità politica, finisce per attaccare lo stesso governo che ha …

Calenda boccia l’idea del Pd di abolire il Canone Rai : “Sarebbe una presa in giro” : Botta e riposta via twitter tra il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda e il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, sull’ipotesi di abolizione del canone Rai. ...

Rai : Grasso - Canone? Se ne sparano tante : ROCCASECCA (FROSINONE), 5 GEN - "Ormai se ne sparano tante: questa del canone mi sembra una come tante altre: non si può valutare un problema in questo modo, senza approfondirlo e valutarne le ...