Canone Rai | da Renzi il primo colpo della campagna elettorale | “Brutta tassa | la

Il Pd vuole abolire il Canone Rai. Calenda : Una presa in giro : Matteo Renzi e il canone Rai. Dopo averlo infilato nella bolletta della luce, ora il Pd sembra pronto a cancellare la "tassa" sulla televisione, una delle gabbelle più odiate dagli italiani. La campagna elettorale è alle porte e fa miracoli, si sa. Tanto che può arrivare a proporre l'eliminazione del canone pure chi ci ha gonfiato la bolletta per appianare i debiti di mamma Rai.Secondo quanto scrive Repubblica, infatti, ...

Pd pensa ad abolire il Canone Rai - Calenda : presa in giro : Roma, 5 gen. (askanews) Matteo Renzi si prepara a lanciare in campagna elettorale l'idea di cancellare il canone Rai. Lo scrive Repubblica, ricostruendo un vertice 'segreto' svoltosi al Nazareno. La ...

Calenda : alt Canone Rai? Presa in giro : 10.56 "Spero che l'idea di abolire il canone Rai sostituendolo con un finanziamento dello Stato non sia la proposta del *pdnetwork per la campagna elettorale come riportato da *repubblica. I soldi dello Stato sono i soldi dei cittadini e dunque sarebbe solo una partita (Presa) di (in) giro". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo Calenda. Il quotidiano riferisce di un vertice ristretto al Nazareno e della proposta di Renzi:abolire il ...

Canone Rai - Renzi : 'Tassa ingiusta - alla prossima direzione Pd proporrò abolizione' : Ma tant'è, visto che la coerenza non è certo il suo forte ('Se il referendum istituzionale viene bocciato lascio la politica'), Renzi se n'è uscito con questa sparata pre-elettorale che qualche voto ...

Calenda allo scontro con Renzi 'Abolire il Canone Rai Spero di no - sarebbe una presa in giro' : ROMA - 'Spero che l'idea di abolire il canone Rai sostituendolo con un finanziamento dello Stato non sia la proposta del Pd per la campagna elettorale come riportato da Repubblica . I soldi dello ...

Carlo Calenda contro l'abolizione del Canone Rai : Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, dice no all'abolizione del canone Rai. "Spero che l'idea di abolire il canone Rai sostituendolo con un finanziamento dello Stato non sia la proposta del Pd per la campagna elettorale come riportato da Repubblica - scrive su Twitter -. I soldi dello Stato sono i soldi dei cittadini e dunque sarebbe solo una partita (presa) di (in) giro".In un articolo pubblicato da Repubblica si legge infatti che ...

Chi non paga il Canone Rai 2018? Tutti i casi validi per l'esenzione : Guardare la TV in streaming non comporta il pagamento , sempre che non la si visualizzi tramite collegamento ad un qualsivoglia apparecchio televisivo, o device in grado di decifrare il segnale del ...

Chi non paga il Canone Rai 2018? Tutti i casi validi per l’esenzione : Chi non paga il canone RAI 2018? Le linee guida sono state già divulgate, ma ci sono ancora dei dubbi, delle domande che gli utenti in particolari situazioni sono soliti farsi. Ci rivolgiamo proprio a loro, affinché abbiano ben chiara la questione, e possano trarre le proprie conclusioni. Per ottenere l'esenzione dal pagamento del canone RAI 2018 serve innanzitutto aver compiuto 75 anni entro il termine ultimo di scadenza utile al versamento ...

Termini prescrizione Canone Rai - sanzioni per mancato pagamento e falsa autodichiarazione : Vi state chiedendo quando scatta la prescrizione del canone RAI? Se state meditando l'idea di acquistare una nuova televisione, ma sono anni che non versate il contributo statale, potreste nutrire il timore di essere additati come inadempienti dall'Agenzia delle Entrate, quando invece sappiamo non essere così. La verifica di mancato pagamento non può basarsi sulla presunzione, ovvero tra quello che avete dichiarato essere vero in passato e ...

Quando pagare il Canone Rai 2018 tramite F24 : condizioni - rate e scadenze : Vi state chiedendo quand'è il caso di pagare il canone RAI 2018 tramite F24? Come sappiamo, la modalità standard consiste nel versamento della relativa cifra direttamente sulla bolletta elettrica, ma ci sono delle situazioni in cui si può virare sul modello F24, vediamo insieme quali. Per uso privato, si fa ricorso a tale strumento Quando nessun componente del nucleo familiare anagrafico sia intestatario di un'utenza di energia elettrica ...

Canone Rai - chi è senza tv si deve muovere : Genova - I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di ...

Canone Rai - chi è senza tv si deve muovere : La Spezia - I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva ...

Costo e richiesta rimborso Canone Rai : chi ne ha diritto e modello per procedere : Qual è il Costo del Canone RAI 2018 e chi ha diritto a richiedere il rimborso della tassa governativa? Dove trovare il modello per chiedere di riottenere quanto ingiustamente pagato, magari per sopraggiunti benefici di età anagrafica e non solo? Di seguito la risposta a tutte le domande. Per prima cosa, il Costo del Canone RAI per questo 2018 resta invariato rispetto ad un anno fa, ossia di 90 euro, indipendentemente dal numero di televisori ...

Canone Rai - ultimi giorni per evitare l'addebito nella bolletta di gennaio : Canone Rai: ultimi giorni disponibili per evitare l’addebito della prima rata nella bolletta di gennaio. Come avevamo...