Camila Cabello | tutto quello che devi sapere sul suo primo album solista

Camila Cabello ha preso il posto di Selena Gomez nell’ultimo record : Tra pochissimo arriverà il primo album da solista di Camila Cabello, ma la cantante può già celebrare un super record che riguarda la sua musica! La carriera dell’artista sta volando sempre più in alto, tanto da avere raggiunto e superato una star del calibro di Selena Gomez in questa particolare classifica: ti raccontiamo tutto nel video! [arc id=”a2e19b96-a474-447e-9bd7-1564c7dc1668″] “Camila” è in uscita il ...

Nel video di Never Be the Same di Camila Cabello il suo sorprendente 2017 da solista - da Havana al primo album : Nell'ultimo venerdì dell'anno il video di Never Be the Same di Camila Cabello ha fatto la sua comparsa in rete a conclusione di un'annata sorprendente per l'ex componente delle Fifth Harmony. La cantante ha voluto realizzare una clip con molte immagini personali e private, alternate ad altre che celebrano i momenti salienti del suo primo anno di carriera solista, un anno in cui i risultati ottenuti in classifica hanno sopravanzato ogni ...

Camila Cabello : in attesa dell’uscita dell’album ha dato il via a un countdown molto particolare : Camila Cabello non vede l’ora di far ascoltare a tutti i suoi fan il suo primo album solista “Camila”, in arrivo il 12 gennaio 2018. [arc id=”125b8bc0-dc3a-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo aver dato assaggio del disco pubblicando sul suo canale YouTube le due nuove canzoni “Never Be the Same” e “Real Friends” (puoi ascoltarle cliccando qui), la pop star ha fatto partire sui suoi canali social un ...

Camila Cabello - svolta EDM nella nuova canzone “Crow” realizzata con Grey : Per i fan di Camila Cabello questo è un periodo ricco di belle notizie. via GIPHY Dopo l'annuncio della data di uscita del suo primo album solista e la pubblicazione delle due nuove canzoni "Never Be the Same" e "Real Friends", è disponibile la nuova collaborazione di Camila con i Grey, un duo di producer e dj statunitensi. via GIPHY Si tratta ...

Camila Cabello : super imbarazzante wardrobe malfunction durante una performance! : ... pic.twitter.com/stnjIwZnrP - kelly loves Camila (@tenerifeCamila) 9 dicembre 2017 Camila ha mostrato involontariamente le mutande a tutto il mondo, ma ha reagito con uno straordinario senso dell'...

Camila Cabello ci dà un assaggio del nuovo album : ascolta le due nuove canzoni “Never Be the Same” e “Real Friends” : Dopo l'annuncio della data di uscita del suo primo album solista, Camila Cabello ha regalato ai suoi fan una nuova gioia. via GIPHY La pop star ha dato un nuovo assaggio del disco "Camila", in arrivo il 12 gennaio 2018: si tratta delle due nuove canzoni "Never Be the Same" e "Real Friends". ascoltale qui sotto! Che te ne pare? Si tratta di due brani molto diversi tra ...

Charts (3/12/2017) : comandano Post Malone e Camila Cabello - tiene Ed Sheeran : Charts (3/12/2017): comandano Post Malone e Camila Cabello, tiene Ed Sheeran Euromusica - Dove c'è Musica Ed Sheeran continua ad essere il migliore degli europei ma i protagonisti della settimana sono Camila Cabello, ex Fitfh Harmony col suo singolo “Havana” e il texano Post Malone con “Rockstar”, ormai consolidato sul territorio europeo. ALBANIA:Singoli: Dje & Sot-… Continue Reading → Charts ...

Camila Cabello - le reazioni più aww dei suoi fan dopo l’annuncio della data di uscita dell’album : Camila Cabello è dolce tanto quanto i suoi fan. via GIPHY dopo l'annuncio della data di uscita di "Camila" – primo album solista della cantante – i "Camilizers" si sono scatenati su Twitter con una pioggia di commenti super aww, usando rigorosamente l'hashtag #CamilaoutJANUARY12. via GIPHY Qui sotto abbiamo raccolto quelli più dolci e simpatici. Ah, a ...

Camila Cabello ha svelato titolo - data di uscita e cover del suo primo album solista : L'attesa è finita: Camila Cabello ha finalmente svelato titolo e data di uscita del suo primo album solista. Dopo tutti questi mesi non ti sembra vero che sia arrivato questo giorno? Fai un bel respiro e segna in rosso sul calendario il 12 gennaio 2018: quel giorno uscirà in tutto il mondo "Camila". #CamilaoutJANUARY12 pic.twitter.com/O2QhMYgvxS — jada ?? (@awhcabeIIo) 5 dicembre ...

Camila Cabello : ha avuto la reazione più intensa ascoltando “Reputation” di Taylor Swift : Che sensazioni hai provato ascoltando per la prima volta "Reputation"? Orgoglio per il super ritorno di Taylor Swift e magari anche un po' di commozione? [arc id=”e798251a-bb50-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Se la risposta è sì, hai condiviso gli stessi sentimenti di Camila Cabello che ha rivelato di aver avuto un'esperienza ad alto tasso emozionale! "Mi sono seduta ...

Charts (26/11/2017) : Ed Sheeran e Camila Cabello protagonisti : Charts (26/11/2017): Ed Sheeran e Camila Cabello protagonisti Euromusica - Dove c'è Musica Ed Sheeran, con il suo nuovo singolo “Perfect“, continua ad essere il padrone fra gli artisti europei, conquistando diversi primati. La sua principale avversaria è Camila Cabello, ex Fifth Harmony, che con la sua “Havana” ft Young Thug si sta… Continue Reading → Charts (26/11/2017): Ed Sheeran e Camila Cabello ...

Camila Cabello : la star rivela con quale collega andrebbe a un appuntamento : Oggi Camila Cabello è single ma c'è qualcuno con cui uscirebbe più che volentieri e scommettiamo che anche tu non disdegneresti un appuntamento con le star che ha menzionato! La cantante di "Havana" – hai visto tutti i record della canzone? – ha giocato a "To Bae or Not to Bae", ovvero doveva indicare tra tanti nomi quali per lei rientrano nella categoria ...

Charts (19/11/2017) : Camila Cabello - Ed Sheeran e… Cristina D’Avena : Charts (19/11/2017): Camila Cabello, Ed Sheeran e… Cristina D’Avena Euromusica - Dove c'è Musica La sorpresa, o forse no, vista la popolarità delle canzoni, che hanno cresciuto generazioni bambini e anche dell’artista stessa è che Cristina D’Avena, al primo album con la nuova etichetta discografica, è schizzata in testa alla classifica: “Duets”, con le… Continue Reading → Charts (19/11/2017): ...