: Calza della Befana fai da te - MISTERO_MISTERI : Calza della Befana fai da te - SalRotondi : @annatrieste Carissima, se volessi farti dono di una piccola calza della befana, a quale indirizzo mando la vecchina? ?? - LaZebraAPuah : La zia befana ha preparato la calza per il suo Giuliodzilla. Stanotte, a cavallo della sua scopa elettrica, andrà a… - RadioSubasio : #Subasiani appenderete le #calze della #Befana al caminetto? e con che cosa le riempirete? ... oppure andrete in... - FamilyHotelsbim : RT @ileniamontagni: #Calza della #Befana gigante, da fare in pochi minuti con la carta da pacchi...e niente dolci! Vieni a scoprire... http… -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Carbone, cipolla e aglio o dolcetti? Cattivi o bravi? Optando per la seconda opzione, la tradizione vuole che lasi gonfi di cose buone portate nottetempo da una vecchia, notoriomente non bella, a cavallo di una scopa. Tradizione, quella, che prende forma nella penisola italica attingendo da antichi riti pagani di origine celtica e mitraica, a cui si sovrappongono feste dell’antica Roma, poi associate al culto dei Re Magi dal cristianesimo. LEGGI ANCHE8 riti portafortuna per l'Epifania Una lunga storia, insomma, una stratificazione di secoli, di necessità e speranze. Essenzialmente laè la dea dell’inverno che regala ai campi coltivati la fertilità. E che abbondanza sia, trasformando noi stesse in una «dea in cucina» pronta a sfornare delizie home made, da completare magari con una versione healthy: mandarini, frutta secca, ...