Calciomercato Torino | Mazzarri si porta un pupillo | le ultime

Calciomercato Torino - Mazzarri è il nuovo allenatore : l'occasione del rilancio : Rivoluzione di gennaio per il Torino: via Sinisa Mihajlovic, arriva Walter Mazzarri. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, la società ha deciso per l'esonero dell'allenatore serbo: è ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA : Juve - è quasi fatta per Emre Can a giugno. Mazzarri vicino alla panchina del Torino. Politano conteso da Inter - Roma e Napoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un ...

Calciomercato Juventus - Milinkovic Savic a Torino : i tifosi ci sperano : Torino Sergej Milinkovic-Savic è uno dei calciatori più forti del nostro campionato quindi, in periodo di Calciomercato, basta una sua visita al fratello Vanja, portiere del Torino, per far impazzare ...

Calciomercato Juventus - Conte : 'Chiellini al Chelsea? Finirà la carriera a Torino' : LONDRA (INGHILTERRA) - Giorgio Chiellini è entrato da ieri negli ultimi sei mesi di contratto e sarebbe libero di accordarsi con altri club per un trasferimento a giugno. Negli ultimi giorni è ...

Calciomercato Torino - Mihajlovic alza la voce : i problemi della rosa granata e le mosse per gennaio : Calciomercato Torino – Il Torino di Sinisa Mihajlovic, ha iniziato la stagiona con prospettive ed ambizioni europee. Adesso però la squadra sembra vivere un momento non proprio felice, una sorta di fase di stallo che sta facendo riaffiorare i dubbi che hanno accompagnato il mercato estivo. Adesso, nel mese di gennaio, sarà possibile mettere una pezza agli errori commessi in passato, ma prima vanno individuati ed analizzati tali errori. ...

Calciomercato Torino : Lazzari o Laxalt. Acquah si gioca su due tavoli : Torino - Magari l'ha voluto preservare in vista del derby. Magari, appunto. Perché resta il fatto che anche al di là del mancato ingresso in campo contro il Genoa, nel turno che ha chiuso il girone d'...

Calciomercato Torino - Cairo fa il punto : “Pazzini? Ecco la verità - voglio un giocatore della Spal” : Calciomercato Torino – Il Torino contro il Genoa ha collezionato l’ennesimo pareggio del girone d’andata. Urbano Cairo si è detto tranquillo considerando l’obiettivo qualificazione alla prossima Europa League ancora ampiamente alla portata. Intanto il numero uno granata ha fatto un punto della situazione in vista dell’imminente mercato di gennaio: “Cerchiamo un attaccante utile per noi anche in futuro, non ...

Calciomercato Torino - doppio obiettivo in casa Spal : le ultime : Calciomercato Torino – Il Torino non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Mihajlovic è reduce dal deludente pareggio contro la Spal, adesso i granata in campo contro il Genoa. Il presidente Cairo lavora per gennaio ma anche per la prossima stagione, il numero uno granata ha bussato alla porta della Spal per un doppio obiettivo: nel mirino sono finiti Manuel Lazzari e Federico Viviani. Alcuni calciatori potrebbero fare ...

Calciomercato Torino - Mitrovic obiettivo per l’attacco : la punta del Newcastle svela il suo futuro : Calciomercato Torino – Il Torino continua a preparare la sfida di campionato contro il Genoa, l’ultima del 2017. I granata proveranno a riscattare il pareggio rimediato a Ferrara con la Spal e chiudere l’anno in bellezza. Intanto la dirigenza del club piemontese è già al lavoro sul mercato. Una delle prioritàin vista di gennaio è l’acquisto di un attaccante che possa agire da vice-Belotti, visto che Sadiq ha deluso e sarà ...

Calciomercato - Torino e Genoa al lavoro : in tre possono cambiare maglia : Calciomercato – Torino e Genoa sono al lavoro per preparare la gara del campionato di Serie A, le due squadre si affronteranno in un match molto importante per la classifica. La gara sarà molto importante anche in chiave mercato, previsto un incontro per parlare di mercato. In particolar modo pronto a muoversi con insistenza il presidente Preziosi che ha messo nel mirino un doppio obiettivo: si tratta di Acquah e dell’attaccante ...

Incontro di Calciomercato tra Genoa e Torino : ecco chi ha richiesto Perinetti : Perinetti al lavoro per rinforzare il Genoa sul mercato. Tra campionato e rumors, spunta un Incontro in agenda col Torino, prossimo avversario del Grifone. L'idea è di ammorbidire i granata sulla posizione del centrocampista Acquah. Trattativa complessa, ma Perinetti ci crede Il mediano dei piemontesi è un giocatore potenzialmente interessante per la formazione di Davide Ballardini, ma non sarà un'operazione facile considerato il budegt limitato ...

Torino e Genoa si affrontano in campionato : si parla anche di Calciomercato : Si avvicina la giornata del campionato di Serie A, una gara che preannuncia spettacolo è quella che metterà di fronte Torino e Genoa, partita assolutamente da non fallire per la squadra di Mihajlovic che deve riscattare il deludente pareggio nella trasferta contro la Spal. La gara può essere interessante anche in chiave mercato, in ballo infatti un affare per gennaio. In particolar modo il Genoa è alla ricerca di un centrocampista e ha messo nel ...