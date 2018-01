Calciomercato Spal | nel mirino un ex Milan per rinforzare la difesa

LUCIANO SPALLETTI / Il tecnico pensa a Fiorentina-Inter : non basta il Calciomercato per migliorare : LUCIANO SPALLETTI, il tecnico pensa a Fiorentina-Inter che si gioca domani. Il calciomercato non è l'unico mezzo per migliorare le prestazioni di una squadra che vuole fare grandi cose.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:31:00 GMT)

Calciomercato Spal - Semplici aspetta Bonifazi a braccia aperte : FERRARA - La Spal cambierà volto in difesa. Su questo non ci sono più dubbi. Kevin Bonifazi è l'obiettivo numero uno del club emiliano e dalle parti del Mazza lo conoscono fin troppo bene, avendo ...

Calciomercato Inter : Spalletti ha scelto Mkhitaryan : Oggi si è ufficialmente aperta la finestra invernale del Calciomercato e tra le squadre che già da tempo si stanno muovendo silenziosamente per rinforzarsi, troviamo l’ Inter senza alcun dubbio. Come ogni anno, gli allenatori attendono gennaio per poter puntellare la propria rosa nei reparti che, durante la prima metà del campionato, hanno mostrato qualche mancanza qualitativa o quantitativa, rendendo quindi necessari alcuni innesti di ...

Calciomercato Inter/ News - Spalletti vuole Mkhitaryan : possibile scambio con Joao Mario (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo del club meneghino: Luciano Spalletti vorrebbe il centrocampista offensivo del Manchester United, Mkhitaryan(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:14:00 GMT)

Calciomercato Inter - Mkhitaryan o Pastore : Spalletti ha deciso : Calciomercato Inter – Nella giornata di ieri è andato in scena un vertice in casa nerazzurra nel quale si è parlato tanto di Calciomercato. Ebbene, Spalletti si è detto impotente in merito alle decisioni del club, dato che ovviamente non può entrare in questioni economiche che non gli competono. Ma al tecnico dell’Inter è stato chiesto qualche “consiglio” in merito a calciatori seguiti con attenzione da Sabatini ed ...

Calciomercato Inter - Spalletti vuole Mkhitaryan : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Ecco gli altri giocatori nel mirino dell'Inter

Calciomercato Inter/ News - Spalletti : la battuta sui calciatori vale anche per Joao Mario? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo del club meneghino: Luciano Spalletti colto fuori dalla sede della squadra nerazzurra svia con una simpatica battuta.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:37:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Spalletti : in sede per nascondere i cartellini dei calciatori (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo del club meneghino: Luciano Spalletti colto fuori dalla sede della squadra nerazzurra svia con una simpatica battuta.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 03:46:00 GMT)

Calciomercato Inter - Spalletti dopo il vertice in sede : “non conto niente - ecco di cosa ho paura” : Calciomercato Inter – Importante vertice in sede tra Spalletti e la dirigenza dell’Inter. Inevitabilmente si sarà parlato di mercato con un punto sulle strategie da adottare per questa sessione invernale. Intercettato dai microfoni di ‘Sportitalia’ al termine del summit, Spalletti non si è voluto sbilanciare svelando però un suo timore: “Io sono venuto a nascondere i cartellini dei miei giocatori, ora me li porto a ...

Calciomercato INTER/ News - ora Spalletti blinda Cancelo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Bryan Cristante potrebbe arrivare in nerazzurro con la stessa formula applicata un anno fa per Gagliardini.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Calciomercato Torino - Cairo fa il punto : “Pazzini? Ecco la verità - voglio un giocatore della Spal” : Calciomercato Torino – Il Torino contro il Genoa ha collezionato l’ennesimo pareggio del girone d’andata. Urbano Cairo si è detto tranquillo considerando l’obiettivo qualificazione alla prossima Europa League ancora ampiamente alla portata. Intanto il numero uno granata ha fatto un punto della situazione in vista dell’imminente mercato di gennaio: “Cerchiamo un attaccante utile per noi anche in futuro, non ...

Calciomercato Inter : le richieste di Spalletti ed i rischi del “non mercato” : Calciomercato Inter, i nerazzurri non possono permettersi passi falsi sul mercato se vogliono conquistare la Champions League Calciomercato Inter – L’Inter di Luciano Spalletti è in frenata. Dopo l’inizio sprint infatti, la squadra nerazzurra non riesce più a trovare il bandolo della matassa e di conseguenza neanche le vittorie che avevano contraddistinto la prima parte del girone d’andata. La classifica ancora sorride ai ...

Calciomercato Inter - Spalletti spaventa : “se siamo la squadra delle ultime partite…” : Calciomercato Inter – L’Inter non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan ed adesso si prepara per l’importante match contro la Lazio. Tiene banco anche il mercato, ecco le indicazioni di Luciano Spalletti ai microfoni di Premium Sport: “Non sono assolutamente preoccupato, perché i miei calciatori hanno creato questa ...

Calciomercato Torino - doppio obiettivo in casa Spal : le ultime : Calciomercato Torino – Il Torino non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Mihajlovic è reduce dal deludente pareggio contro la Spal, adesso i granata in campo contro il Genoa. Il presidente Cairo lavora per gennaio ma anche per la prossima stagione, il numero uno granata ha bussato alla porta della Spal per un doppio obiettivo: nel mirino sono finiti Manuel Lazzari e Federico Viviani. Alcuni calciatori potrebbero fare ...