Calciomercato Roma News | pronti 9 mln per Bruno Peres dal Benfica | ma i

Calciomercato Roma - Nainggolan in Cina? il Guangzhou prepara una super offerta : Calciomercato Roma – La bravata di Capodanno rischia di costare cara a Nainggolan. Come è giusto che sia, la Roma è pronta a punire il giocatore non solo con una multa ma probabilmente anche con la tribuna per la sfida con l’Atalanta. Un segnale forte da parte del club giallorosso per mettere le cose in chiaro anche per il futuro. Nel frattempo attorno al centrocampista belga cominciano a circolare nuovamente rumors di mercato. ...

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE. Milan e Roma pensano al futuro : Calciomercato, tutte le trattative di giovedì Nel giorno in cui la Juventus saluta ufficialmente Pjaca , che ha superato le visite mediche con lo Schalke (prestito secco), i bianconeri chiudono per ...

Calciomercato Roma/ News - Moreno e Under al Sassuolo per Politano (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 03:41:00 GMT)

Calciomercato Roma : Gimenez obiettivo per la difesa : Calciomercato Roma: Gimenez obiettivo per la difesa Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Roma, Gimenez- Nei giorni scorsi, la Roma ha avuto alcuni contatti con l’Atletico Madrid per parlare di Juanfran. In verità, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Monchi ha avviato i contatti per il difensore uruguaiano ...

Calciomercato ROMA/ News - l'agente di Nainggolan nella capitale : divorzio possibile? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:43:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - Manolas : ero vicinissimo alla cessione ma volevo rimanere qui (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:38:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Ag Gonalons : Maxime è felice qui e con Badelj... (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 15:39:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - dg Genoa Perinetti : stimiamo Skorpuski ma... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:17:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Skorupski nel mirino del Genoa per l'estate (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 12:50:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - anche il Galatasaray sulle tracce di Bruno Peres (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:44:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Widmer nella lista dei desideri? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:48:00 GMT)

Calciomercato Roma - Bruno Peres ai saluti : cessione ad un passo - in arrivo il sostituto : Calciomercato Roma – Bruno Peres si appresta a lasciare la Roma. Il terzino brasiliano è stato scartato dal tecnico Di Francesco, il quale lo ha ritenuto troppo offensivo e poco propenso al ripiegamento per le sue idee tattiche. La Roma si sa, sta cercando con insistenza di aggiungere un terzino destro alla propria rosa, ma prima bisogna fargli spazio e proprio in tal senso si appresta a salutare Bruno Peres. Il calciatore ex Torino ha già ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA : Juve - è quasi fatta per Emre Can a giugno. Mazzarri vicino alla panchina del Torino. Politano conteso da Inter - Roma e Napoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un ...

Calciomercato Genoa - soluzione a sorpresa per la difesa : contatti con la Roma : Calciomercato Genoa – L’arrivo in panchina di Ballardini ha cambiato volto al Genoa, la squadra rossoblu guarda con fiducia all’obiettivo salvezza dopo il pareggio sul campo del Torino ed adesso si prepara per il match contro il Sassuolo. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore novità a sorpresa sul fronte difesa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di ...