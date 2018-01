CALCIOMERCATO MILAN News | continua il pressing del Sassuolo per Paletta Ultime notizie

CALCIOMERCATO Milan/ News - il club : priorità a valorizzare gli acquisti già fatti (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra allenata da Gennaro Ivan Gattuso: i rossoneri cercano con insistenza il centrocampista del Tottenham Moussa Dembelè.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 10:18:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN - nome nuovo per la corsia mancina : occhi in Bundesliga : Calciomercato Milan – Nella giornata di ieri, il Milan ha annunciato sul proprio sito che l’unico acquisto di gennaio sarà il recupero di Andrea Conti. In realtà qualcosa in entrata il club rossonero lo farà, soprattutto se riuscirà a piazzare tutti i giocatori che hanno la valigia in mano. Tra questi c’è Luca Antonelli, terzino sinistro che piace alla Fiorentina. In caso di addio, il Milan sarebbe pronto a rimpiazzarlo ...

CALCIOMERCATO MILAN/ News - i rossoneri sulle tracce di Augustinsson (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra allenata da Gennaro Ivan Gattuso: i rossoneri cercano con insistenza il centrocampista del Tottenham Moussa Dembelè.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 09:01:00 GMT)

CALCIOMERCATO : tutte le trattative di oggi LIVE. Milan e Roma pensano al futuro : Calciomercato, tutte le trattative di giovedì Nel giorno in cui la Juventus saluta ufficialmente Pjaca , che ha superato le visite mediche con lo Schalke (prestito secco), i bianconeri chiudono per ...

CALCIOMERCATO Milan/ News - Dembelé nel mirino per gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra allenata da Gennaro Ivan Gattuso: i rossoneri cercano con insistenza il centrocampista del Tottenham Moussa Dembelè.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 03:35:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN : si pensa a Maroni e Lincoln per il futuro : Con l’apertura del Calciomercato invernale il Milan (che quest’anno in campionato è ancora alla ricerca dei giusti equilibri e di maggiore continuità di prestazioni) sta cercando con decisione i giusti rinforzi, dopo aver speso molto la scorsa estate, ma con risultati sotto le aspettative. La notizia è che nonostante ciò, non si pensa solo all’immediato: nella testa della società rossonera infatti, ci sarebbero due giovanissime ...

CALCIOMERCATO Spal - nel mirino un ex Milan per rinforzare la difesa : Calciomercato Spal – La Spal dovrà lottare fino alla fine per la salvezza. Il club ferrarese è reduce dalla sconfitta rimediata con la Sampdoria e ora dovrà cercare di raccogliere qualche punto nel difficile match casalingo con la Lazio. La dirigenza Spallina intanto è al lavoro sul mercato per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Leonardo Semplici. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la Spal è alla ricerca di ...

CALCIOMERCATO MILAN : nel mirino lo svedese Augustinsson : Calciomercato Milan: nel mirino lo svedese Augustinsson Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Milan, PIACE Augustinsson- Il Milan, per non rischiare pesanti sanzioni da parte della Uefa, non potrà investire cifre esorbitanti sul mercato. Per questo motivo, i rossoneri cercano delle occasioni per completare la rosa e tentare l’assalto alle zone ...

CALCIOMERCATO Milan/ News : piace Augustinsson - ma per giugno (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club rossonero: si segue Jankto e Walcott si offre, ma in difesa potrebbe andarsene Musacchio e a centrocampo Locatelli...(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:15:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN - serve un esterno : nuova affascinante ipotesi per l’attacco : Calciomercato Milan – Il Milan vuole proseguire nel nuovo progetto tecnico intrapreso da mister Gattuso. Il 4-3-3 è oramai una certezza consolidata nonostante i risultati non eccellenti, ed adesso anche in chiave mercato si proseguirà andando a colmare qualche lacuna presente in rosa. Per il modulo sopracitato infatti mancano alternative sull’esterno ed è lì che la società agirà, così come in mediana con i ‘soliti’ nomi ...

CALCIOMERCATO MILAN / News - Musacchio se ne va a gennaio? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club rossonero: si segue Jankto e Walcott si offre, ma in difesa potrebbe andarsene anche Mateo Musacchio.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:12:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN / News - Walcott si offre ai rossoneri! (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al club rossonero: torna di moda per il centrocampo il nome di Daniele Baselli del Torino, intanto si segue Jankto e Walcott si offre.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 12:44:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN / News - Jankto è un'idea per giugno (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club rossonero: torna di moda per il centrocampo il nome di Daniele Baselli del Torino, intanto l'affare Rafinha è una concreta possibilità.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:14:00 GMT)

CALCIOMERCATO MILAN / News - Rafinha si può fare (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al club rossonero: torna di moda per il centrocampo il nome di Daniele Baselli del Torino, intanto l'affare Rafinha è una concreta possibilità.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:00:00 GMT)