Calciomercato Juventus News | Emre Can arriverà a giugno Ultime notizie

Calciomercato Juventus - Emre Can è bianconero : ecco quando arriva! : Calciomercato Juventus – La telenovela legata al futuro di Emre Can potrebbe presto concludersi con un lieto fine per la Juventus. Il club bianconero infatti si appresta a mettere a segno un colpo importante, non per gennaio ma per giugno. Il centrocampista tedesco, infatti, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, ha scelto la Juve e quindi, salvo sorprese, la prossima estate si trasferirà a Torino a parametro zero. ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Real Madrid piomba su Icardi - Juventus su Bryan Cristante - Napoli in pressing per Aleix Vidal : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...

Calciomercato Juventus/ News - Chiellini pronto il rinnovo fino al 2020 (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: il difensore centrale Giorgio Chiellini pare pronto a rinnovare il suo contratto fino al 2020.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 03:26:00 GMT)

Calciomercato Juventus / News - ufficiale : Pjaca in prestito allo Schalke 04 (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club bianconero: la JUVENTUS ha definito il trasferimento in prestito di Marko Pjaca, che chiuderà la stagione in Germania con lo Schalke 04(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:33:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - sfumano Kepa e Tosun (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: Stefano Sturaro è finito nel mirino del Valencia, visto lo scarso utilizzo potrebbe essere ceduto già a gennaio(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:20:00 GMT)

Calciomercato Juventus / News - il Valencia piomba su Sturaro (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club bianconero: Stefano Sturaro è finito nel mirino del Valencia, visto lo scarso utilizzo potrebbe essere ceduto già a gennaio(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 17:35:00 GMT)

Calciomercato Juventus, il Liverpool blocca Emre Can: l'affare slitta a giugno – Niente Emre Can per la Juventus, almeno a gennaio. Il Liverpool infatti pare abbia dato un deciso stop alla trattativa. Come riportato da SportMediaset, l'affare si farà ...

Calciomercato Juventus/ News - De Vrij non rinnova : bianconeri alla finestra (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: Stefan De Vrij ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo con la Lazio e i campioni d'Italia restano alla finestra per lui(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:29:00 GMT)

Calciomercato Juventus - il punto sull’affare Emre Can. Alex Sandro ai saluti - si lavora per il sostituto : Calciomercato Juventus – La priorità della Juventus per questo mercato di gennaio era quella di mandare a giocare Marko Pjaca. Il club bianconero è riuscito a sbrogliare la questione in maniera rapida raggiungendo un accordo con lo Schalke 04. L’attaccante croato, che da oggi sarà in Germania per visite e firma sul contratto, si è trasferito con la formula del prestito secco (oneroso) per sei mesi sulla base di 1 milione di euro e ...

Calciomercato Juventus / News - si riapre la pista Goretzka : nessun accordo con il Bayern (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club bianconero: nessun accordo tra Leon Goretzka e il Bayern Monaco, come detto dal DS dello Schalke 04. Si riapre la pista per il tedesco?(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:52:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Pjaca-Schalke : il DS dei tedeschi conferma il prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: il direttore sportivo dello Schalke 04 conferma l'arrivo in prestito di Marko Pjaca, che lascia temporaneamente l'Italia(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 13:34:00 GMT)

Calciomercato Juventus - almeno sette cessioni in prestito : i nomi - contatti con il Parma : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla qualificazione in semifinale di Coppa Italia, successo netto nel derby contro il Torino. Obiettivi importanti in campionato, Champions League e Coppa Italia, l’intenzione de Triplete è ancora viva nella testa dei bianconeri che adesso lavorando anche sul mercato con l’intenzione di effettuare qualche operazione in uscita di calciatori che hanno bisogno di giocare con ...

Calciomercato Juventus / News - occhi su Pellegri : la concorrenza è folta (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club bianconero: occhi sul sedicenne Pietro Pellegri, attaccante del Genoa che piace ad altre big. Possibile un affondo a gennaio?(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 12:32:00 GMT)

Calciomercato Juventus - lo Schalke annuncia Pjaca e si profila una soluzione a sorpresa per la prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus ha deciso di lasciare partire Pjaca, destinazione Schalke, accordo in prestito ma non è da escludere una permanenza anche nella prossima stagione come dichiarato dal ds dei tedeschi Christian Heidel: “Di solito odio parlare di un trasferimento a meno che non sia completato. Ma questa volta faccio un’eccezione. Partiamo dal presupposto che Marko Pjaca verrà a Benidorm (sede del ritiro ...