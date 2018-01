Calciomercato Juventus | Emre Can arriva a giugno a parametro zero

Calciomercato Juventus - importanti rivelazioni di Marotta : Alex Sandro vicino alla cessione ed Allegri… : Calciomercato Juventus, importanti novità arrivano per bocca dell’amministratore delegato del club Beppe Marotta. Il dirigente bianconero ha rilasciato un’intervista a Rai Sport, nella quale affronta argomenti a dir poco importanti in chiave mercato, già per ciò che concerne il mese di gennaio. Su Alex Sandro il commento di Marotta è davvero molto interessante: “La politica della Juve è che se un giocatore ci chiede di andare ...

Calciomercato Juventus / News - per Alex Sandro nuove sirene inglesi (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Emre Can arriverà a giugno e Allegri ne parla, sirene inglesi però per Alex Sandro(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:09:00 GMT)

Calciomercato Juventus / News - Allegri "promuove" Emre Can (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Chiellini pronto a rinnovare, Emre Can arriverà a giugno e Allegri ne parla(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 13:02:00 GMT)

Calciomercato Juventus / News - Emre Can arriverà a giugno (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Giorgio Chiellini pronto a rinnovare il suo contratto, Emre Can arriverà a giugno(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:42:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Emre Can è bianconero : ecco quando arriva! : Calciomercato Juventus – La telenovela legata al futuro di Emre Can potrebbe presto concludersi con un lieto fine per la Juventus. Il club bianconero infatti si appresta a mettere a segno un colpo importante, non per gennaio ma per giugno. Il centrocampista tedesco, infatti, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, ha scelto la Juve e quindi, salvo sorprese, la prossima estate si trasferirà a Torino a parametro zero. ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Real Madrid piomba su Icardi - Juventus su Bryan Cristante - Napoli in pressing per Aleix Vidal : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...

Calciomercato Juventus/ News - Chiellini pronto il rinnovo fino al 2020 (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: il difensore centrale Giorgio Chiellini pare pronto a rinnovare il suo contratto fino al 2020.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 03:26:00 GMT)

Calciomercato Juventus / News - ufficiale : Pjaca in prestito allo Schalke 04 (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club bianconero: la JUVENTUS ha definito il trasferimento in prestito di Marko Pjaca, che chiuderà la stagione in Germania con lo Schalke 04(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:33:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - sfumano Kepa e Tosun (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: Stefano Sturaro è finito nel mirino del Valencia, visto lo scarso utilizzo potrebbe essere ceduto già a gennaio(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:20:00 GMT)

Calciomercato Juventus / News - il Valencia piomba su Sturaro (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club bianconero: Stefano Sturaro è finito nel mirino del Valencia, visto lo scarso utilizzo potrebbe essere ceduto già a gennaio(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 17:35:00 GMT)

Calciomercato Juventus - il Liverpool blocca Emre Can : l’affare slitta a giugno : Calciomercato Juventus, il Liverpool blocca Emre Can: l’affare slitta a giugno Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, IL Liverpool blocca Emre CAN – Niente Emre Can per la Juventus, almeno a gennaio. Il Liverpool infatti pare abbia dato un deciso stop alla trattativa. Come riportato da SportMediaset, l’affare si farà ...

Calciomercato Juventus/ News - De Vrij non rinnova : bianconeri alla finestra (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: Stefan De Vrij ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo con la Lazio e i campioni d'Italia restano alla finestra per lui(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:29:00 GMT)

Calciomercato Juventus - il punto sull’affare Emre Can. Alex Sandro ai saluti - si lavora per il sostituto : Calciomercato Juventus – La priorità della Juventus per questo mercato di gennaio era quella di mandare a giocare Marko Pjaca. Il club bianconero è riuscito a sbrogliare la questione in maniera rapida raggiungendo un accordo con lo Schalke 04. L’attaccante croato, che da oggi sarà in Germania per visite e firma sul contratto, si è trasferito con la formula del prestito secco (oneroso) per sei mesi sulla base di 1 milione di euro e ...

Calciomercato Juventus / News - si riapre la pista Goretzka : nessun accordo con il Bayern (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club bianconero: nessun accordo tra Leon Goretzka e il Bayern Monaco, come detto dal DS dello Schalke 04. Si riapre la pista per il tedesco?(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:52:00 GMT)