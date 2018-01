CALCIOMERCATO INTER News | anche il Cagliari sulle tracce di Pinamonti Ultime notizie

CALCIOMERCATO INTER - Gabigol verso il ritorno al Santos : ... Manolas: 'Chi non vuole vincere vada via da qui' Fiorentina Inter , Pioli: 'Per vincere serve la partita perfetta' Fiorentina-Inter diretta tv e streaming: ecco dove vederla oggi, venerdì 5 gennaio ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - trattative lunga per Deulofeu : il suo arrivo è probabile (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club di Luciano Spalletti: i nerazzurri non sono Interessati solo a Matteo Politano del Sassuolo, ma cercano con insistenza anche Alfred Duncan.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 10:38:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER/ News - il Real Madrid sempre su Icardi - ma bomber e club sono sereni (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club di Luciano Spalletti: i nerazzurri non sono INTERessati solo a Matteo Politano del Sassuolo, ma cercano con insistenza anche Alfred Duncan.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 09:21:00 GMT)

CALCIOMERCATO : il giocatore ha deciso - vuole solo l'Inter Video : La sessione di mercato di gennaio [Video] si è appena aperta e tra le squadre che ci si aspetta risulti essere tra le grandi protagoniste c'è sicuramente l'#Inter, chiamata a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano #Spalletti. Sara' un mercato, molto probabilmente, auto finanziato quindi i grandi colpi saranno possibili solo se ci saranno cessioni illustri. Lo ha detto chiaramente ieri in conferenza stampa l'ex allenatore della ...

CALCIOMERCATO : il giocatore ha deciso - vuole solo l'Inter : La sessione di mercato di gennaio si è appena aperta e tra le squadre che ci si aspetta risulti essere tra le grandi protagoniste c'è sicuramente l'Inter, chiamata a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Sarà un mercato, molto probabilmente, auto finanziato quindi i grandi colpi saranno possibili solo se ci saranno cessioni illustri. Lo ha detto chiaramente ieri in conferenza stampa l'ex allenatore della Roma, che ha ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - non solo Politano dal Sassuolo : piace anche Duncan (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club di Luciano Spalletti: i nerazzurri non sono interessati solo a Matteo Politano del Sassuolo, ma cercano con insistenza anche Alfred Duncan.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 03:09:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER - Emery parla del futuro di Pastore : “Ecco cosa mi ha confidato” : Calciomercato Inter – Javier Pastore continua ad essere accostato con insistenza all’Inter. L’agente del fantasista argentino, qualche giorno fa, ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto con la dirigenza nerazzurra. Intanto anche Unai Emery, tecnico del Psg, ha parlato del futuro del ‘Flaco’ ai microfoni di ‘AFP’ fornendo indicazioni importanti: “Ho parlato molto con lui, è un giocatore ...

CALCIOMERCATO INTER / News - Emery vuole Pastore ancora al Psg (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club nerazzurro: la dirigenza pensa a Pastore ma Emery frena, Mkhitaryan invece si allontana. Possibile prestito per Pinamonti(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:51:00 GMT)

LUCIANO SPALLETTI / Il tecnico pensa a Fiorentina-Inter : non basta il CALCIOMERCATO per migliorare : LUCIANO SPALLETTI, il tecnico pensa a Fiorentina-Inter che si gioca domani. Il calciomercato non è l'unico mezzo per migliorare le prestazioni di una squadra che vuole fare grandi cose.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:31:00 GMT)

CALCIOMERCATO Inter/ News - Martinez vuole i nerazzurri! (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: la dirigenza sta pensando a Pastore, Mkhitaryan invece si allontana. Possibile prestito per Pinamonti(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:04:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News - piace Deulofeu : su di lui però anche Inter e Siviglia (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: il procuratore di Simone Verdi blinda il ragazzo al Bologna, non partirà nella sessione di riparazione di gennaio.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:23:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER / News - Mkhitaryan si allontana : Mourinho non vuole Joao Mario (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: la dirigenza sta pensando di rafforzare la squadra con Javier Pastore, Mkhitaryan invece si allontana perché...(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:09:00 GMT)

CALCIOMERCATO Crotone - piace Pinamonti dell'Inter : Crotone - Il Crotone è pronto a muoversi sul mercato per dare a Zenga una rosa adeguata per il finale di stagione. C'è una salvezza da centrare e il tecnico dei calabresi avrebbe chiesto rinforzi ...

CALCIOMERCATO INTER / News - Pastore non si allena - ma il Psg spiega perché (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club nerazzurro: la dirigenza sta pensando di rafforzare la squadra con Javier Pastore, per la difesa si lavora su De Vrij.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 12:38:00 GMT)