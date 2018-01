Calciomercato Inter | Gabigol verso il ritorno al Santos

Calciomercato Inter - Emery parla del futuro di Pastore : “Ecco cosa mi ha confidato” : Calciomercato Inter – Javier Pastore continua ad essere accostato con insistenza all’ Inter . L’agente del fantasista argentino, qualche giorno fa, ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto con la dirigenza nerazzurra. Intanto anche Unai Emery , tecnico del Psg, ha parla to del futuro del ‘Flaco’ ai microfoni di ‘AFP’ fornendo indicazioni importanti: “Ho parla to molto con lui, è un giocatore ...

LUCIANO SPALLETTI / Il tecnico pensa a Fiorentina-Inter : non basta il Calciomercato per migliorare : LUCIANO SPALLETTI , il tecnico pensa a Fiorentina-Inter che si gioca domani. Il calciomercato non è l'unico mezzo per migliorare le prestazioni di una squadra che vuole fare grandi cose.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:31:00 GMT)

Calciomercato Inter - possibile svolta in attacco : c’è l’offerta per Politano - tutti i dettagli : Calciomercato Inter – All’Inter servono soluzioni in attacco, questo è parso evidente nella prima metà di stagione. La rosa nerazzurra manca di alternative lì davanti, dove Perisic, Candreva ed Icardi non hanno concorrenza e giocano tutte le gare indistintamente. Ebbene, la società in questo mercato di gennaio si sta muovendo proprio in tal senso per regalare a mister Spalletti gli innesti giusti per restare nelle zone alte della ...