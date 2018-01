Calciomercato Genoa | sarà la “solita” rivoluzione…

Calciomercato Genoa - pioggia di cessioni : ecco i calciatori con la valigia in mano : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dal pareggio in trasferta sul campo del Torino ed adesso si prepara per l’importante gara contro il Sassuolo con l’obiettivo di conquistare tre punti davanti al pubblico amico. Nel frattempo in casa rossoblu si pensa anche al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, previste anche alcune cessioni, tanti i calciatori con la valigia in mano. Si tratta di Cofie, Palladino, ...

Calciomercato Napoli/ News - si tratta per Ciciretti - ma il Genoa... (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: il procuratore di Simone Verdi blinda il ragazzo al Bologna, non partirà nella sessione di riparazione di gennaio.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 15:27:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - dg Genoa Perinetti : stimiamo Skorpuski ma... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 14:17:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Skorupski nel mirino del Genoa per l'estate (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino brasiliano Bruno Peres potrebbe giocare nel Benfica. Il club lusitano sta trattando con i capitolini.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 12:50:00 GMT)

Calciomercato Genoa - soluzione a sorpresa per la difesa : contatti con la Roma : Calciomercato Genoa – L’arrivo in panchina di Ballardini ha cambiato volto al Genoa, la squadra rossoblu guarda con fiducia all’obiettivo salvezza dopo il pareggio sul campo del Torino ed adesso si prepara per il match contro il Sassuolo. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore novità a sorpresa sul fronte difesa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di ...

Calciomercato Genoa - Perinetti a CalcioWeb : “Palermo - Parma e Venezia su Galabinov? Ecco la verità” : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dall’ottimo pareggio sul campo del Torino, la squadra di Ballardini è in netta ripresa dopo il ribaltone in panchina ed adesso si prepara per un altro importante match, quello contro il Sassuolo. A tenere banco in casa rossoblu è anche il mercato, previsti movimenti in entrata ma anche in uscita, un calciatore che potrebbe salutare è Galabinov. La situazione dell’attaccante viene spiegata ...

Calciomercato Genoa - addio Perin a giugno? C’è già un nome in pole per sostituirlo : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara a perdere Perin. I tifosi non gradiranno l’addio del portiere tanto amato, ma la società non intende tarpare le ali al ragazzo, lasciandolo andare probabilmente al Napoli incassando un corrispettivo economico notevole. Il Genoa però non vuole farsi trovare impreparato e sta lavorando al dopo Perin. La prima idea del club ligure porta in casa Atalanta. Al Grifone piace infatti il portiere ...

Calciomercato Milan - pazza idea : si punta uno scambio con il Genoa : Calciomercato Milan – La stagione del Milan fino al momento è stata più che deludente, in particolar modo l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso non ha portato gli effetti sperati nonostante la qualificazione in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La dirigenza nel frattempo pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa per gennaio, nelle ultime ore interessante soluzione. Secondo quanto riporta il ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “vi svelo il futuro di Laxalt e Perin”. E su Pjaca… : Calciomercato Genoa – Il mercato di gennaio comincerà ufficialmente nella giornata di domani. Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, intervistato ai microfoni di ‘pianetaGenoa1893.net’, ha commentato i vari rumors che vogliono la partenza di Laxalt e Perin, accostati rispettivamente a Torino e Napoli. Prime smentite ufficiali da parte del dirigente rossoblù: “Non è assolutamente vero niente, oggi è il 2 ...

Calciomercato Genoa : le voci su Pjaca - ecco la verità Video : Un'ipotesi che molto difficilmente si concretizzera'. E' quella di vedere Pjaca con la maglia del Genoa [Video]: il giocatore della #Juventus è stato accostato al Grifone dal quotidiano Tuttosport, in vista del prossimo Calciomercato invernale. La societa' genovese, però, ha altre priorita' e resta in coda per il trequartista bianconero che piace molto a Davide Ballardini. Pjaca verso lo Schalke Il #Genoa non ha presentato alcuna offerta ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : importanti indicazioni per gennaio : Calciomercato Genoa – Altra buona prestazione per il Genoa, la squadra di Ballardini ha conquistato un punto importante sul campo del Torino, la zona pericolo adesso è più lontana e fa meno paura. Adesso si può pensare con calma al mercato, ecco le indicazioni di Perinetti in vista di gennaio: “Dobbiamo andare avanti per migliorare la classifica diventata deficitaria. Rossi? Deve recuperare la condizione. Abbiamo trovato un certo ...

Calciomercato Genoa - l’Entella contatta il club rossoblu : le ultime : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dall’importante successo salvezza contro il Benevento, la squadra di Ballardini adesso è pronta per la gara contro il Torino. Nel frattempo si pensa al mercato, previste alcune operazioni in uscita, su tutti l’attaccante Palladino. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sul calciatore si è mosso l’Entella, alla ricerca di un esterno offensivo. Contatti avviati, ...

Calciomercato Genoa - contatto con il Benevento : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Genoa – Il Genoa è concentrato sulla giornata del campionato di Serie A, la squadra di Ballardini affronta in trasferta il Torino in una partita che può risultare importante per raggiungere l’obiettivo salvezza. La dirigenza però non sta a guardare, l’obiettivo è rinforzare la rosa nel mercato di gennaio e negli ultimi giorni sono state effettuate alcune mosse. Il club rossoblu ha avviato alcuni contatti con il ...

Calciomercato - Torino e Genoa al lavoro : in tre possono cambiare maglia : Calciomercato – Torino e Genoa sono al lavoro per preparare la gara del campionato di Serie A, le due squadre si affronteranno in un match molto importante per la classifica. La gara sarà molto importante anche in chiave mercato, previsto un incontro per parlare di mercato. In particolar modo pronto a muoversi con insistenza il presidente Preziosi che ha messo nel mirino un doppio obiettivo: si tratta di Acquah e dell’attaccante ...