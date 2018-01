Calciomercato Chievo | Maran | Inglese al Napoli? No | ci serve per la corsa

Calciomercato - Gatto si trasferisce dal Chievo all'Alessandria : ALESSANDRIA - L' Alessandria ha annunciato, in via ufficiale, il primo colpo del mercato invernale. Si tratta di Emanuele Gatto , centrocampista classe 1994 che arriva a titolo definitivo dal Chievo . ...

Calciomercato Napoli - Inglese a gennaio? Il ds del Chievo svela : “ecco chi ci piace come contropartita” : Calciomercato Napoli – Intervistato dai microfoni dell’Arena, il direttore sportivo del Chievo , Giancarlo Romairone, è tornato a parlare di un possibile trasferimento di Inglese al Napoli già a gennaio aprendo a Giaccherini come contropartita: “Quando parla un presidente, le dichiarazioni sono sempre importanti. Ma non posso mettermi a commentare le sue parole. Un presidente parla con un presidente. Io posso limitarmi a ricordare che ...

Calciomercato Napoli : Tonelli in uscita - c’è il Chievo : Lorenzo Tonelli è uno dei calciatori che sono segnalati in uscita in casa Napoli. Il difensore centrale ex Empoli, infatti, dopo essersi definitivamente ripreso dal brutto infortunio patito l’anno scorso al legamento crociato anteriore -che di fatto lo ha costretto a saltare gran parte dell’annata scorsa- ha voglia di giocare con continuità. Il Chievo Verona di Rolando Maran sembra essersi interessato non poco a lui, il cui ...