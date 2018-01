Calciomercato Chievo | Maran blinda Inglese | Ho bisogno di lui

Calciomercato Chievo - Maran : "Inglese al Napoli? No - ci serve per la corsa salvezza" : "Il Chievo nella prima parte della gara ha offerto una prestazione incedibile: c'era rammarico per l'1-1 al riposo - spiega il tecnico a Sky Sport - perchè dal possibile 2-0 e dalle occasioni per ...

Calciomercato - Gatto si trasferisce dal Chievo all'Alessandria : ALESSANDRIA - L' Alessandria ha annunciato, in via ufficiale, il primo colpo del mercato invernale. Si tratta di Emanuele Gatto , centrocampista classe 1994 che arriva a titolo definitivo dal Chievo . ...

Calciomercato Alessandria - ufficiale Gatto dal Chievo : Alessandria - La risalita in classifica dell' Alessandria , dopo un avvio di stagione negativo, passa anche e soprattutto dai rinforzi che arriveranno dal mercato. La prima ufficialità è un nome ...

Calciomercato Chievo - l’innesto può arrivare dall’Udinese : gli aggiornamenti : Calciomercato Chievo – Momento veramente negativo per il Chievo, la squadra di Maran è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima clamorosa contro il Benevento. La squadra ha bisogno di rinforzi e nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si sta studiando la situazione con l’Udinese relativa a Stipe Perica, l’attaccante croato potrebbe partire già ...

Calciomercato NAPOLI/ News - l'agente di Giaccherini vuota il sacco : al Chievo anche subito! (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: Aurelio De Laurentiis pare pronto a tirare fuori quindici milioni di euro per prendere Matteo Darmian dal Manchester United.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 12:45:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Inglese a gennaio? Il ds del Chievo svela : “ecco chi ci piace come contropartita” : Calciomercato Napoli – Intervistato dai microfoni dell’Arena, il direttore sportivo del Chievo, Giancarlo Romairone, è tornato a parlare di un possibile trasferimento di Inglese al Napoli già a gennaio aprendo a Giaccherini come contropartita: “Quando parla un presidente, le dichiarazioni sono sempre importanti. Ma non posso mettermi a commentare le sue parole. Un presidente parla con un presidente. Io posso limitarmi a ricordare che ...

Calciomercato Napoli/ News - Ghoulam - rinnovo fino al 2022. Ounas al Chievo? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli News: segui tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle trattative del club azzurro in vista della finestra di mercato di gennaio(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 04:49:00 GMT)