Calciomercato Benevento | blitz per l’attacco | altri rinforzi per De Zerbi | contatto anche

Calciomercato Benevento - non solo acquisti : ecco i calciatori con la valigia in mano : Calciomercato Benevento – Fiducia ritrovata in casa Benevento dopo il successo contro il Chievo, la squadra di De Zerbi crede alla rimonta in classifica per raggiungere la salvezza. La dirigenza nel frattempo è attivissima sul mercato, non solo operazioni in entrata ma anche in uscita, in tanti calciatori con la valigia in mano. Si tratta di Chibsah, Memushaj, Gyamfi, Del Pinto, Lazaar, Kanoute. LEGGI ANCHE –> Calciomercato ...

Calciomercato Benevento - Vigorito svela : la situazione Ciciretti ed il retroscena su Pavoletti : Calciomercato Benevento – Dopo il successo contro il Chievo, il Benevento crede alla salvezza, previsti diversi movimenti sul mercato di gennaio. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il presidente Oreste Vigorito: “ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti. Non ho avuto ...

Aurelio De Laurentiis sul Calciomercato / Il Presidente del Napoli : "Volevo cedere Pavoletti al Benevento" : Aurelio De Laurentiis sul calciomercato, il Presidente del Napoli promette ai suoi tifosi di essere pronto a lavorare per rinforzare la squadra che punta alla vittoria dello Scudetto.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 23:53:00 GMT)

Calciomercato Napoli - De Laurentiis smorza l’entusiasmo dei tifosi e svela un retroscena sul Benevento : Calciomercato Napoli – A margine della presentazione dell’ultimo film di Carlo Verdone “Benedetta Follia”, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato brevi ma significative dichiarazioni sul mercato smorzando di fatto l’entusiamo dei tifosi: “Il mercato? Siamo in abbondanza. Da lunedì saremo al lavoro per i tifosi e per tutti. Lo viviamo in parallelo, abbiamo calciatori a iosa e forse siamo ...

Calciomercato Benevento - rinforzi in arrivo da Bari e Foggia : innesto anche per Grosso : Calciomercato Benevento – Primo successo per il Benevento nel campionato di Serie A, vittoria nella gara contro il Chievo, il club adesso crede alla salvezza e si prepara per la gara contro la Sampdoria con l’obiettivo di conquistare un altro risultato positivo. La dirigenza nel frattempo continua a muoversi sul mercato, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i sanniti pensano a Djavan Anderson del Bari, ...

Calciomercato Benevento - preso Sandro : arriva dall'Antalyaspor : Benevento - Il Benevento ha ingaggiato Sandro Raniere Guimarães Cordeiro, noto con il semplice nome di Sandro . Dopo aver messo a segno gli acquisti di Guilherme e Billong, precorrendo i tempi ...

Calciomercato - Benevento-Sandro : fatta. Contratto di sei mesi : BENEVENTO - Sandro è sbarcato a Roma ieri mattina per le visite mediche a Villa Stuart: sono state accurate e devono aver dato buon esito, visto che intorno alle 16, il centrocampista è partito alla ...

Calciomercato Benevento - non solo Sandro : pronto l’assalto ad un altro centrocampista di esperienza : Calciomercato Benevento – La vittoria ottenuta contro il Chievo, la prima in Serie A nella storia del Benevento, ha restituito entusiasmo all’ambiente giallorosso. I tre punti ottenuto con i clivensi hanno riacceso le speranze salvezza. Vigorito vuole fare tutto il possibile per tentare l’impresa e per questo sta mettendo mano al portafoglio per rinforzare la rosa a disposizione di De Zerbi. Dopo gli arrivi di Guilherme e ...

Calciomercato Benevento - c'è Sandro in dirittura d'arrivo : Benevento - Un anno iniziato con più buonumore in casa Benevento : la prima vittoria storica sul Chievo ha lasciato strascichi positivi e ora De Zerbi si concentra sulla Sampdoria , anche se ci sono ...

Calciomercato Benevento - arriva Sandro ma non solo : nome nuovo per l’attacco! : Calciomercato Benevento, Vigorito è pronto a scatenarsi. Il club sannita infatti dopo la prima vittoria in campionato si appresta a vivere un mercato da protagonista per poter tornare in corsa per la salvezza. Oggi il centrocampista ex Tottenham Sandro effettuerà le visite mediche con il club, ma non sarà l’unico arrivo in casa beneventana. Guilherme e Billong sono già in arrivo, ma si lavora ad un attaccante da aggiungere alla rosa di De ...

Calciomercato Benevento - si bussa in casa Udinese : ecco il nome nel mirino dei campani : Calciomercato Benevento – Proprio nell’ultima giornata di andata e nell’ultima gara di questo 2017, il Benevento ha centrato la prima storica vittoria in Serie A. I campani hanno avuto la meglio sul Chievo Verona grazie ad un goal di Coda. Gli ‘Stregoni’ sono saliti quindi a 4 punti in classifica e avranno tutto un girone di ritorno per provare a centrare una miracolosa salvezza. Il patron Vigorito per aiutare De ...

Calciomercato Benevento - occhi su Matos dell'Udinese : Benevento - Guilherme , Billong , Sandro sono le certezze del mercato del Benevento . Per il resto, si inseguono le voci sui possibili arrivi, come quelle sulle possibili partenze. De Zerbi ha ...

Calciomercato Genoa - contatto con il Benevento : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Genoa – Il Genoa è concentrato sulla giornata del campionato di Serie A, la squadra di Ballardini affronta in trasferta il Torino in una partita che può risultare importante per raggiungere l’obiettivo salvezza. La dirigenza però non sta a guardare, l’obiettivo è rinforzare la rosa nel mercato di gennaio e negli ultimi giorni sono state effettuate alcune mosse. Il club rossoblu ha avviato alcuni contatti con il ...

Calciomercato - lo Spezia fa spesa in casa Benevento : richiesti due giocatori : Calciomercato Benevento – Non solo acquisti, il Benevento lavora anche alle cessioni per quella che si preannuncia una vera e propria rivoluzione di gennaio. Tra i giocatori inseriti nella lista dei partenti figurano Viola e Memushaj. Entrambi i centrocampisti piacciono allo Spezia con il club ligure intenzionato a far spesa in Serie A per rinforzare la linea mediana per puntare ai playoff. Ma non è finita qui, il Benevento, infatti, ...