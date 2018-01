Calcio | Serie A 2018 | l’Udinese sbatte sul Chievo Al Bentegodi finisce 1-1

Calciomercato Serie A : il Napoli insiste per Verdi : Milano, 5 gennaio 2017 - Siamo ancora alle prime battute del Calciomercato , ma alcune squadre vogliono concludere al più presto le trattative. È il caso del Napoli , che continua ad insistere per ...

Calcio a 5 - 16^ giornata Serie A 2017-2018 : impegni delicati per Acqua&Sapone e Came Dosson - Lazio e Milano si giocano la salvezza : Il campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5 riparte dopo la sosta natalizia con la 16^ giornata, la prima del nuovo anno. La capolista Acqua&Sapone Unigross sfiderà il Block Stem Cisternino in un match delicato contro un avversario scorbutico e in grado di mettere in difficoltà anche rivali ben più accreditate. Una vittoria, tuttavia, potrebbe proiettare gli abruzzesi in orbita, dato che intanto la Came Dosson sarà impegnata contro il ...

Calciomercato - primo acquisto della Ternana : arriva dalla Serie A : La Ternana piazza il suo primo colpo del nuovo anno. Il club del patron Bandecchi ha messo a segno un acquisto importante per il proseguo della stagione. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com sarebbe in procinto di firmare con le Fere il difensore del Chievo Verona Michele Rigione. Si tratta di un classe ’91 che si andrà ad aggiungere alla rosa di mister Pochesci già dalle prossime gare. Si attende adesso l’ufficialità ...

Serie A Sky Sport Diretta 20a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Consigli FantaCalcio 20a Giornata Serie A 2017-2018 : Consigli Fantacalcio 20a Giornata Serie A 2017-2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La ventesima Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di ...

Calciomercato Atalanta - Haas ai saluti : due club di Serie B sulle sue tracce : Calciomercato Atalanta – Tra i giocatori che hanno trovato poco spazio nell’Atalanta figura Nicolas Haas. L’esterno classe 96′ ex Lucerna è destinato a lasciare il club orobico in prestito in questa sessione di Calciomercato per trovare continuità. sulle tracce del centrocampista svizzero ci sono Salernitana e Avellino con i granata che sarebbero in vantaggio. Haas potrebbe non essere l’unico a lasciare il club ...

Calcio - Serie A 2017-2018 - 20ma giornata : big match tra Fiorentina e Inter - il Napoli ospita il Verona - Juventus in trasferta con il Cagliari : Giro di boa per la Serie A di Calcio, che in questo fine settimana vedrà l’inizio del girone di ritorno. Il programma delle gare si aprirà domani con due incontri, mentre le restanti partite si giocheranno all’Epifania. Ci sarà poi una pausa di due settimane, dove tutte le squadre potranno recuperare dopo la fitta Serie di match dell’ultimo mese. Andiamo quindi ad analizzare quello che ci offrirà la ventesima giornata della Seria A. Partiamo ...

Calcio - Walter Mazzarri nuovo allenatore del Torino. Torna in Serie A dopo Napoli e Inter - firma fino al 2020 : Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino. dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic maturato nella notte dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Juventus, il Presidente Urbano Cairo ha ingaggiato il tecnico di San Vincenzo. Mazzarri, che tornerà ad allenare in Serie A dopo un’esperienza sulla panchina del Watford in Premier League, avrà a disposizione il suo staff formato da Nicolò Frustalupi (vice), Giuseppe ...

Consigli FantaCalcio 20^ Giornata Serie A 2017-2018 : I +3 di inizio anno : Ecco a voi i nostri Consigli Fantacalcio per la 20^ Giornata. Siete in SOS? Bene, questa guida fa al caso vostro. Non vi preoccupate le certezze sono loro… E’ arrivato il momento della svolta, è partito il calciomercato. Le società di Serie A, cambieranno giocatori e moduli, ma fidatevi ancora di chi nella prima parte ha fatto bene o chi ha addirittura stupito! Voi non cambiate solo certezze prima della sosta invernale. La ...

Ufficiale : è di una big il primo colpo nel Calciomercato di Serie C Video : Il #calciomercato di #Serie C è iniziato oggi, 3 gennaio e si concludera' il 31 gennaio alle ore 23. In questo primo giorno di mercato, dunque, potrebbero gia' arrivare le prime ufficializzazioni, mentre trattative avviate gia' da diverse settimane continuano ad andare avanti tra mille sussulti e tante idee. Tra le squadre più attive c'è senza dubbio il Lecce [Video] che segue un difensore centrale Martinelli del Foggia e Marino dell'Unicusano ...