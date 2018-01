Cade dagli sci e riporta una trauma | paura in Campigna per un giovane

Karate - Mondiali Giovanili 2017 : altra medaglia azzurra! Tra i Cadetti arriva il bronzo di Carmine Luciano : altra giornata di gare a Tenerife per i Mondiali Cadetti, Juniores e Under 21 di Karate e altra medaglia per l’Italia. Carmine Luciano conquista infatti una splendida medaglia di bronzo tra i Cadetti, nel kumite -52 kg. Il cammino dell’azzurro si apre in sordina, con una vittoria per hantei con il tedesco Obitz (0-0). Poi arriva però un successo netto per 7-0 con il portoghese Sousa e in successione un 4-1 con l’inglese Day Ethan. Ai quarti di ...