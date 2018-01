Bug Meltdown | Apple annuncia | tutti i suoi iPhone | iPad e Mac sono vulnerabili

: Meltdown o Spectre & fratelli.... Perché proprio in questi giorni escono certe "notizie ad orologeria"? .... Tutti… - TartaFrecciata : Meltdown o Spectre & fratelli.... Perché proprio in questi giorni escono certe "notizie ad orologeria"? .... Tutti… - iPad_it : Pericolo anche per iPad con il bug Meltdown e Spectre: cosa dice Apple? - mangaraus : RT @TomsHWItalia: Bug dei microprocessori, tutto su Meltdown e Spectre - GWMarius : RT @ovh_it: #Meltdown, #Spectre bug impattati CPU x86-64: OVH si è mobilitata: - GabriellaBian12 : RT @sole24ore: Vendite sospette di azioni #Intel da parte del Ceo Brian Krzanich prima che la notizia delle falle informatiche #Meltdown e… -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Si allarga a macchia d'olio la serie di prodotti elettronici colpiti dai bug di sicurezza dei microprocessori Intel, AMD e AMR. Ieri, dopo un lungo silenzio, anchehato che quasii propri prodottia rischio sicurezza a causa dei buge Spectre scoperti sui chipset Intel e AMD.: il bug che mette a rischio le nostre password I microprocessori prodotti da Intel e AMD negli ultimi venti anni, fornivano delle funzionalità che permettevano la velocizzazione dell'accesso ai dati controllati dal kernel da parte dei nostri programmi e apps. Tale funzionalità ha però fornito una via d'accesso pericolosa a potenziali applicazioni fraudolente per accedere ai nostri dati personali. Il bug in questione permetterebbe a hackers malintenzionati di avere accesso a dati segreti mediante il kernel del sistema operativo. Un bug di sicurezza simile, chiamato ...