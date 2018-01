Bosch | a Las Vegas l' auto trova parcheggio da sola

'Quello di Boschi è un caso classico di conflitto di interessi' (D'Alema) : Roma, 22 dic. (askanews) Matteo Renzi è a capo di 'un gruppo di potere' e Maria Elena Boschi è in 'classico conflitto di interessi'. Lo ha affermato a 'Circo Massimo' su Radio Capital Massimo D'Alema, ...

Il caso Boschi è solo l'ultima goccia. E Franco Monaco lascia il Pd : "Oggi, verosimilmente, sarà l'ultimo giorno di lavori per la Camera dei deputati e posso lasciare il Pd a tutti gli effetti". Lo scrive il deputato di fede ulivista, Franco Monaco, in un post pubblicato nel suo blog aperto su HuffingtonPost.Monaco si considera da tempo fuori dal partito di cui non ha rinnovato l'iscrizione, sebbene non abbia mai abbandonato il gruppo parlamentare Pd. "Ci sono stato al modo di ...

Bersani torna alla carica : Boschi dovrebbe lasciare : La sostanza non sono i sondaggi che danno il Pd in calo ma il fatto che queste cose allontanano i cittadini dalla politica. Allora tiratevi un attimo indietro, fate un piccolo sacrificio personale...'...

Boschi dribbla i cronisti - parla di scuola e poi se ne va senza rispondere alle domande : “Vi devo lasciare” : “Il governo Renzi prima e il governo Gentiloni poi hanno insistito parecchio per mettere al centro l’edilizia scolastica: negli ultimi 4 anni sono stati investiti quasi 10 miliardi, una somma che equivale a quanto era stato investito nei 30 anni precedenti”. Così la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi per presentare il libro che raccoglie il lavoro portato ...

Banche - Bersani : al posto della Boschi io avrei lasciato : Roma, 5 dic. (askanews) - Pier Luigi Bersani al posto di Maria Elena Boschi si sarebbe dimesso dal governo "per opportunità". L'ex segretario Pd lo ha detto durante la registrazione di 'Porta a porta'.

Ercolano - la Boschi e la responsabilità della classe dirigente per una certa idea del potere : Il potere ha una forma di magnetismo che ti cattura e molto spesso ti fa sbagliare. Sarà accaduto questo a quel funzionario eccessivamente zelante del Comune di Ercolano che ha rilasciato un'ordinanza ...