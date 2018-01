Bimbo di 5 anni morto ad Ancona | il padre accusato di omicidio volontario

Bimbo di 5 anni trovato morto in cucina : "È stato strozzato". La mamma incinta portata in ospedale - fermato il papà : C?è un bambino a terra in cucina, non respira. I soccorritori tentano in tutti i modi di far ripartire il cuoricino ma non ce la fanno. Il piccolo è morto, aveva 5 anni. La mamma...

Ancona - Bimbo di 5 anni trovato morto strangolato in casa a Cupramontana : E' morto ieri pomeriggio in casa, forse strangolato a mani nude un bimbo di 5 anni di Cupramontana, piccolo centro nell'hinterland di Ancona, dove il piccolo viveva con la madre e il padre di origini ...

Bimbo di 5 anni morto nell'anconetano "strozzato a mani nude". Sospetti sul padre : L'uomo, 24enne macedone disoccupato e in cura per problemi psichiatrici, è stato interrogato dai Carabinieri

Bimbo di 5 anni trovato morto in cucina : "È stato strozzato". La mamma incinta portata in ospedale - il papà dai carabinieri : C?è un bambino a terra in cucina, non respira. I soccorritori tentano in tutti i modi di far ripartire il cuoricino ma non ce la fanno. Il piccolo è morto, aveva 5 anni. La mamma...

Bimbo di 5 anni trovato morto in casa (ascoltato il padre) : Ancona, 5 gen. (askanews) Un Bimbo è stato trovatro morto in casa a Cupramontana, in provincia di Ancona. A quanto riferisce il Corriere Adriatico, intorno alle 18.15 di ieri è arrivata una chiamata ...

Ancona - Bimbo di 5 anni morto in casa «E’ stato strangolato» - fermato il papà : A Cupramontana, piccolo comune dell’Anconetano. Si sospetta un omicidio, madre sotto choc. Il padre è un 25enne macedone, attualmente disoccupato

Bimbo di 5 anni trovato morto in casa vicino ad Ancona - interrogato il padre : È stato probabilmente strozzato a mani nude il Bimbo di 5 anni morto nel tardo pomeriggio in una palazzina di Cupramontana, un piccolo centro della Vallesina nell’hinterland di Ancona, dove il piccolo viveva con padre e madre di origini macedoni. Lo indicano i primi risultati dell’ispezione sul cadavere eseguita dal medico legale Mauro Pesaresi....

Ancona - Bimbo di 5 anni morto in casa Sospetto strangolamento - fermato il papà : A Cupramontana, piccolo comune dell’Anconetano. Si sospetta un omicidio, madre sotto choc. Il padre è un 25enne macedone, attualmente disoccupato

Bimbo di 5 anni trovato morto in casa : "È stato strozzato". La mamma incinta portata in ospedale - il papà dai carabinieri : Giallo a Cupra Montana per la morte di un bambino macedone di 5 anni. Intorno alle 18.15 alla Croce Verde del paese è arrivata una chiamata di soccorso da via Niccolò...

Ancona - Bimbo di 5 anni trovato morto in casa : il padre portato in caserma | "Strozzato a mani nude" : Il piccolo sarebbe stato strangolato a mani nude dal papà, che è in cura per problemi psichici. La mamma, incinta, è in stato di shock

Bimbo DI 5 ANNI MORTO IN CASA/ Ancona - il padre accompagnato in caserma : è sospettato : BIMBO di 5 ANNI ucciso in provincia di Ancona. sospettato il padre, un 24enne macedone con problemi psichici. La madre del piccolo, incinta, trasportata in ospedale a Jesi(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 22:33:00 GMT)

Ancona - Bimbo di 5 anni morto in casa. Interrogato il padre - la madre sotto shock : Il piccolo trovato senza vita nell'appartamento in cui la famiglia vive. Il genitore ha 24 anni, da tempo disoccupato è in cura per problemi psichiatrici

Bimbo di 5 anni morto in casa - padre interrogato da Carabinieri - : Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato lui a uccidere il figlio a Cupramontana, in provincia di Ancona. La madre, incinta, è stata portata in stato di choc all'ospedale di Jesi. Attesa per l'...

Ancona - Bimbo di 5 anni trovato morto in casa : interrogato il padre : Un bambino macedone di 5 anni è stato trovato morto in casa a Cupramontana . Secondo quanto riferisce il Corriere Adriatico, intorno alle 18.15 alla Croce Verde del paese è arrivata una chiamata di ...