Biathlon | Inseguimenti Oberhof 2018 | orari d’inizio e come seguirli in tv La startlist

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Due situazioni completamente diverse: se in campo maschile nell’inseguimento divalido per la Coppa del Mondo di2017-partiranno 10 atleti in meno di un minuto, tra le donne la seconda partirà ben 35” dopo la prima. Anastasiya Kuzmina ha ottenuto il terzo successo della sua stagione e soprattutto nella sprint ha confermato di avere, almeno in questa fase, qualcosa in più rispetto a tutte le dirette avversari. Le donne saranno in pista già dalle ore 12.15 per la pursuit, che sarà seguita dalla competizione maschile alle 15.00. Qui Martin Fourcade partirà per primo, braccato dal terzetto dei norvegesi Svendsen, Johannes Boe e Tarjei Boe (con lo statunitense Burke nel mezzo) tutti a meno di 25”. A 47”, dalla sesta posizione, partirà invece Lukas Hofer, il meglio piazzato degli azzurri, considerando entrambe le gare. Senza errori, potrebbe anche ...