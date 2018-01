Befana 2018 | ecco una serie di frasi e filastrocche | da inviare su WhatsApp | Facebook

Divertenti auguri buona Befana : immagini - frasi e video per Epifania 2018 via WhatsApp (6 gennaio) : Scommettiamo che siete finiti qui per poter fare gli auguri di buona befana in modo spiritoso e divertente: non vi deluderemo, potete starne certi. Abbiamo raccolto per voi una grande selezione di immagini, frasi e video per l'Epifania 2018, da poter inviare a mezzo WhatsApp e Facebook nel giorno del 6 gennaio. Mancano poche ore a domani, meglio armarsi subito dei contenuti che vi occorrono per prendere di sorpresa, o di mira, le ...

Viviamo l’Epifania coi migliori auguri di buona Befana 2018 : video - frasi e immagini per Whatsapp : Iniziamo già da oggi 4 gennaio a capire che fare gli auguri di buona Befana 2018 in vista dell'Epifania, visto che in molti probabilmente decideranno di ricorrere a Whatsapp per inviare video, immagini e frasi adatti ad una ricorrenza come quella dell'Epifania. Individuare un contenuto a tema diventa quindi indispensabile e vi aiuterà a fare la differenza in un contesto di questo tipo. Vediamo dunque cosa potrebbe fare al caso vostro. Per ...

Allerta Meteo Epifania 2018 : nel weekend della Befana forte vento e caldo incredibile in tutt’Italia - ma anche maltempo al Nord : Allerta Meteo Epifania 2018 – La Befana porta un’altra tempesta sull’Italia, ma stavolta il maltempo colpirà soltanto il Nord/Ovest con forti piogge in Piemonte e abbondanti nevicate sulle Alpi ma soltanto ad alta quota, oltre i 1.000/1.500 metri di altitudine. Ancora una volta, come sta già succedendo in queste ore con il ...

Weekend della Befana 2018 : principali eventi in Abruzzo : Concerti, Presepi viventi, spettacoli di teatro, enogastronomia, ballo e tanto altro. Per tutte le età e per tutti i gusti. Per non perdervi il meglio, ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, ...

Epifania 2018 : a Pistoia la Befana scenderà dal campanile : E’ tutto pronto per vivere anche quest’anno l’atmosfera adrenalinica della discesa della Befana dal campanile di Piazza del Duomo a Pistoia… un appuntamento giunto alla sua 25esima edizione che chiuderà, come di consueto, il capitolo delle festività natalzie. L’evento, realizzato dal Comune di Pistoia, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Pistoia, attira ogni anno un sacco di gente. ...

Palermo LA Befana IN VILLA Sabato 6 e Domenica 7 Gennaio 2018 a Parco "Villa Filippina" : Dalle 16:30 alle 19:30, spazio alla Festa della BEFANA con lo spettacolo del Mago Lollo con spettacoli di bolle di sapone e magia (Ingresso con Ticket: bambini 10 euro, adulti 5 euro. Il locale è al ...

Tendenza meteo gennaio 2018 : arriva la Befana con la neve nella calza : Befana 2018 all'insegna del maltempo. Ebbene sì, quest'anno si annuncia un grave cambiamento climatico in occasione della prima settimana di gennaio. Questa volta l'inverno ha deciso di fare la voce grossa, tanto da anticipare una vera e propria Storm di neve dal 6 gennaio 2018 su quasi tutta Italia. Ma niente paura la Befana porterà ugualmente tanti dolcetti ai bambini buoni, mentre i più grandicelli dovranno consolarsi con un bel carico di ...

Immagini Epifania 2018 : vignette - gif per gli "auguri della Befana" : Dopo aver dato il benvenuto al 2018 sta per arrivare l'ultima festività del periodo natalizio, vale a dire l'Epifania, festa cristiana celebrata dodici giorni dopo il Natale, a cui sono legate...

