Beautiful cambia programmazione | sabato 6 gennaio NON VA IN ONDA

Leggi la notizia su superguidatv

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Non c’è pace per i fan di, che ancora una volta vedranno spostata la loro soap del cuore! Ennesimo cambio di, quindi, da parte di Mediaset, che ha preferito posticipare il ritorno dialla prossima settimana.non va inEra previsto peril rientro della soap americana, e ve lo avevamo annunciato anche in un precedente articolo. Purtroppo Mediaset ci ha ripensato e dovremo attendere due giorni in più per continuare a seguire le vicende di Forrester, Spencer e compagnia bella! Perchè questo nuovo, improvviso cambio di palinsesto? Probabilmente si è pensato che per il giorno dell’Epifania in molti saranno fuori casa o comunque occupati a festeggiare quest’ultimo giorno di vacanza. In effetti, sembrava un pò insolita la decisione di trasmettere la soap, seguitissima, in un giorno festivo. La ...