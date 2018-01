Beach volley | World Tour 2018 Marta Menegatti e Laura Giombini di nuovo assieme

Beach volley - World Tour 2018 - The Hague. Ranghieri/Caminati - buona la prima : battuti gli svizzeri al tie break : Tanta sofferenza ma alla fine arriva la vittoria per Alex Ranghieri e Marco Caminati, al debutto stagionale assieme nel torneo 4 Stelle di The Hague in Olanda. Una prova in altalena per la coppia azzurra che ha battuto 2-1 gli svizzeri Beeler/Krattiger e domani affronteranno con ogni probabilità i polacchi Losiak/Kantor per conquistare il primo posto nel girone e l’accesso diretto agli ottavi di finale. prima però, tra pochi minuti, i ...

Beach volley - World Tour 2018 The Hague. Ranghieri/Caminati - chi si rivede? Debutto contro Beeler - che precedente! : Il cerchio si chiude, o si riapre, dipende dai punti di vista. Questo pomeriggio alle 18.30 Marco Caminati ed Alex Ranghieri iniziano la loro rincorsa olimpica a The Hague nella prima gara del primo turno del torneo 4 Stelle del 2018. Il destino ha voluto che uno dei due rivali che i due azzurri si troveranno davanti sia legato al grande successo firmato Ranghieri/Caminati nel World Tour, Nico Beeler, attualmente in coppia con Krattiger. A ...

Beach volley - World Tour 2018 - The Hague. April Ross supera le qualificazioni - Reid Priddy no. Domani Ranghieri/Caminati in campo : Storie americane e partenze di rincorse olimpiche si intrecciano sulla sabbia dell’impianto di The Hague che ospita il primo torneo del 2017 di Beach volley, un 4 Stelle di buon livello che ha vissuto oggi la giornata dedicata alle qualificazioni. Il torneo femminile ha già espresso i suoi verdetti e spiccano due coppie qualificate che potrebbero dire la loro anche da Domani in poi, le brasiliane Maria Antonelli/Carol ma soprattutto la ...

Beach volley - World Tour 2018. Inizio anno col botto nell’ “Olanda europea” : Parte dall’impianto al coperto di The Hague, che a luglio sarà una delle città che ospiteranno il campionato europeo, il 2018 del Beach volley. Dal 2 al 7 gennaio è in programma il torneo 4 stelle che apre alla grande un anno chiave per la rincorsa olimpica, quello che precede il biennio decisivo per dare l’assalto alle medaglie di Tokyo 2020. Siamo fuori stagione, questo è bene sottolinearlo, e buona parte delle coppie di punta eviterà questo ...

Giallo Beach volley : il nuovo compagno di Mr Skyball sarà un atleta della Lube? Video : Da mesi la partnership tra Carambula e Alex Ranghieri è finita ed il forte giocatore di muro sta gia' preparando da tempo i prossimi impegni, sia nazionali che internazionali, insieme al nuovo compagno di difesa Caminati. Nel frattempo però era calato il silenzio intorno all'eclettico Mr #Skyball e al suo futuro sulla sabbia. I possibili partner Inizialmente la scelta più naturale sembrava portare ad una nuova formazione che prevedeva il far ...

Volley - Enrico Cester giocherà a Beach? Il reparto centrali e l’Italia per i Mondiali : tutti i possibili nomi : Enrico Cester calcherà davvero la sabbia e parteciperà al prossimo World Tour in coppia con Adrian Carambula? La notizia di ieri ha scosso il mondo del Volley in generale: il centrale di Civitanova sarà il nuovo compagno del beacher per partecipare al massimo circuito internazionale ma la Lube si è subito opposta affermando che il giocatore ha due anni di contratto e non concederà il nullaosta per disputare la stagione estiva. Vedremo nelle ...

Beach volley - World Tour. Prime nubi sulla coppia Cester/Carambula. Civitanova reagisce : “Ha un contratto con noi e lo rispetterà!” : Non si è fatta attendere la reazione della Lube Civitanova a poche ore dall’annuncio dato da Adrian Carambula sul sito Fivb e sui social del nuovo connubio con il centrale Enrico Cester. A parlare, per conto del club marchigiano è il generale manager di Civitanova Beppe Cormio, che esclude un accordo tra giocatore e società per l’avventura nel World Tour. “Ho parlato ieri con Enrico Cester – dichiara Cormio – e mi ...

Beach volley - World Tour 2018. CLAMOROSO! Enrico Cester sarà il nuovo compagno di Adrian Carambula : Arriva dall’indoor e non da una squadra qualunque, bensì quella con lo scudetto cucito nel petto, Civitanova, il nuovo compagno di Adrian Carambula nel World Tour di Beach volley: si tratta di Enrico Cester, centrale del club marchigiano che, come Van Garderen lo scorso anno, si prenderà un’estate di tempo per capire se c’è la possibilità di inseguire il sogno olimpico in coppia con Mr. Skyball che nei giorni scorsi si era lasciato andare ...

Beach volley - l’Italia verso il 2018 : tra conferme e nuove coppie. Serve allargare la competitività ai massimi livelli : Il 2018 è dietro l’angolo e la “nuova” Italia del Beach volley sta prendendo forma sia in campo maschile che tra le donne. Tante le novità, con qualche certezza e molte incognite soprattutto a livello femminile. MASCHILE. Una sola grande certezza: Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Saranno loro a cercare di portare in alto l’Italia nel circuito mondiale, cercando di confermare quanto di buono mostrato nelle ultime due stagioni (argento olimpico, due ...

Beach volley - il 2017 dell’Italia. Lupo-Nicolai restano le punte - ma qualcosa si muove tra i giovani : Il 2018 è già alle porte e si preannuncia denso di appuntamenti per il Beach volley mondiale e italiano. L’anno post olimpico ha regalato soddisfazioni col contagocce al movimento italiano che ha gioito solo grazie ai vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai, protagonisti di una stagione straordinaria con il solo neo della eliminazione ai sedicesimi di finale in un Mondiale disastroso per i colori azzurri. Lupo/Nicolai hanno rivinto ...

Beach volley - proseguono le Major Series : (ANSA) - ROMA, 11 DIC - Si è chiusa la seconda domenica della 1/a giornata di campionato LIBV Major Series 2017-2018, che, dopo il successo della prima con Pro ed Amatoriale, bissa i medesimi ...

Beach volley - World Tour 2018 : Lissandro nuovo responsabile tecnico della Francia : nuovo incarico fuori dall’Italia per Lissandro Carvalho, l’allenatore che ha guidato per anni la Nazionale azzurra, cogliendo i risultati più importanti con Menegatti/Cicolari prima e poi con Menegatti/Orsi Toth. Lissandro aveva lasciato la nazionale azzurra alla fine di un’estate pressochè disastrosa per la Nazionale azzurra, all’indomani della sconfitta nel primo turno al Mondiale di Vienna di Menegatti/Perry. ...

Beach volley - Europei giovanili 2018 : fissate date e località dei campionati continentali : Saranno Jurmala e Anapa ad ospitare i campionati Europei giovanili nella prossima stagione, 2018. Per la prima volta il campionato continentale Under 18 e Under 20 sarà assegnato nello stesso posto e nello stesso periodo. La sabbia sarà quella russa di Anapa e la scelta della Russia non è un caso visto che è la nazione che ha fatto l’en plein di ori Europei a livello giovanile lo scorso anno. Dal 12 al 15 luglio le migliori coppie Under 18 ...

Beach volley - World Tour 2018 Sydney. Australia e Canada chiudono alla grande l’anno post olimpico : Sulla sabbia di Sydney festeggiano i padroni di casa e il Canada, che chiudono con un trionfo il 2017 del Beach volley. Le padrone di casa Artacho del Solar/Clancy tra le donne e i canadesi Saxton/O’Gorman tra gli uomini, entrambe coppie formate da pochissimo, trionfano sulla sabbia Australiana di Sydney e prendono slancio in vista della prossima annata zeppa di impegni. In campo maschile il successo è andato a Saxton/O’Gorman, ...