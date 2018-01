Basket | Andrea Bargnani rompe il silenzio | “Non sto cercando una squadra per motivi

: Andrea Bargnani vicino al ritiro? "Non sono alla ricerca di una squadra" - OA_Sport : Andrea Bargnani vicino al ritiro? "Non sono alla ricerca di una squadra" - FrancoFreda1 : Basket, Andrea Bargnani e quel mezzo ritiro: «Non sto cercando squadra» - Corriere : Basket, Andrea Bargnani e quel mezzo ritiro: «Non sto cercando una squadra» - thexeon : Basket, Andrea Bargnani e quel mezzo ritiro: «Non sto cercando squadra» - serieB123 : Basket, Andrea Bargnani e quel mezzo ritiro: «Non sto cercando squadra» -

(Di venerdì 5 gennaio 2018)ha rotto iled è tornato a parlare in prima persona, lasciando un messaggio sul proprio profilo Facebook. L’ala romana, prima scelta al Draft NBA del lontano 2006, è lontano dai parquet da molto tempo. Dal febbraio dello scorso anno, precisamente, quando aveva giocato la sua ultima partita in Eurolega con il Baskonia,con cui aveva poi risolto il contratto ad aprile.è stato abbastanza esplicito nel suo messaggio, affermando di star bene fisicamente ma di non essere alla ricerca di unaper motivazioni “quasi del tutto personali“. A 32 anni e stando a queste parole, è inevitabile pensare che l’azzurro stia seriamente considerando l’ipotesi del ritiro, dopo una carriera che lo ha visto approdare oltreoceano con grandi premesse, poi disattese per via dei tanti infortuni subiti dal ‘Mago’ nel corso ...