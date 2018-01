Barcellona | Messi impone una clausola in caso di indipendenza Il padre smentisce

Messi - via dal Barcellona senza clausola di 700 milioni in caso di indipendenza catalana : Lionel Messi è pronto a fare le valige e andare via da Barcellona, come riporta El Mundo , portandosi via i suoi 700 milioni di euro di clausola rescissoria nel caso in cui in Catalogna dovesse ...

Barcellona, l'indipendenza catalana libera Messi: l'argentino esente da clausola Barcellona, L'INDIPENDENZA catalana- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di "El Mundo", il Barcellona potrebbe ritrovarsi dinanzi ad una seria problematica in caso di confermato indipendenza catalana dalla ...

Manchester City - Guardiola : 'In Champions la favorita resta il Barcellona perché ha Messi' : Manchester - Il Manchester City avrà pure la Premier in tasca (+15 sui cugini dello United) ma per Pep Guaridola la squadra da battere resta il Barcellona, dal momento che in squadra può contare su un ...

Magnificent Messi - la stampa mondiale dopo il Clasico incorona il fuoriclasse del Barcellona : In Spagna all'ironia di 'Sport' ('Feliz Navidad', 'Un Barca colossale si esalta al Bernabeu') si affianca la riflessione del quotidiano di Madrid 'Marca' che scrive di 'un Barca che danza al Bernabeu ...

Real Madrid-Barcellona - Messi fa assist ad Aleix Vidal senza una scarpa : Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Leo Messi perde la scarpa, ma il vizio resta. Sempre decisivo, con un gol e un assist, nel Clasico del Bernabeu. A sbloccare i giochi ci pensa Suarez, ma a ...

Real-Barcellona 0-3 - Suarez e Messi zittiscono il Bernabeu : blancos a -14 : MADRID - Una recita perfetta dal punto di vista tattico nel primo tempo, una ferocia devastante ad inizio ripresa: sono questi i tratti principali del trionfo del Barcellona che al Bernabeu vince il ...

LIVE Real Madrid-Barcellona - DIRETTA Liga 2018 : scontro tra Cristiano Ronaldo e Messi al Bernabeu - le Merengues vogliono riaprire la Liga : Un match al quale il Barcellona arriverà da capolista, forte dei suoi 42 punti mentre il Madrid , neo vincitore del campionato del mondo del club ad Abu Dhabi in finale contro il Gremio, insegue a ...