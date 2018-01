' Barbara D' Urso fa più paura dell' ISIS' | frase choc a Otto e Mezzo | imbarazzo nello

Barbara D'Urso spiazza tutti : ecco cosa ha fatto la conduttrice napoletana Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a Barbara D'Urso [Video]. La nota conduttrice partenopea da diversi giorni sta trascorrendo le vacanze natalizie divisa tra la sua amata Napoli e Venezia. In attesa di tornare al timone dei contenitori #Pomeriggio 5 e #Domenica Live, Lady Cologno non ha perso occasione per fare dei piccoli regali ai suoi numerosi followers. Di che doni si tratta? Nel prosieguo dell'articolo scoprirete tutto. La ...

Guerra tra Barbara D'Urso e Giulia De Lellis? Spunta tutta la verità : È dalla fine della seconda edizione del Grande Fratettlo VIP che non si fa altro che parlare dei possibili dissapori tra la matrona di Canale 5 Barbara D'Urso e "l'esperta di tendenze" Giulia De Lellis. Tra le due donne c'è sempre stata molta affinità e stima; infatti, le due avevano sempre palesato l'enorme ammirazione reciproca. Dopo l'avventura di Gulia al GF VIP, però, qualcosa sembrava aver generato un po' di maretta. Giulia De Lellis evita ...

Barbara D'Urso contro le sorelle Parodi : ''Non riuscirei a fare una trasmissione così...' : Barbara D'Urso contro le sorelle Parodi: ''Non riuscirei a fare una trasmissione così...' Barbara D'Urso, è polemica con le sorelle Parodi? Intervistata dal settimanale Oggi la conduttrice partenopea ...

Giulia De Lellis parla di Belen e Barbara d’Urso : la verità su Pomeriggio 5 : Perché Giulia De Lellis non va più da Barbara d’Urso? Arriva la verità della fidanzata di Andrea Damante Giulia De Lellis e Barbara d’Urso non hanno litigato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha smentito il gossip secondo il quale ci sarebbe stata maretta con la conduttrice dopo la fine del Grande Fratello Vip. Ma […] L'articolo Giulia De Lellis parla di Belen e Barbara d’Urso: la verità su Pomeriggio 5 ...

Barbara D'Urso : Le Parodi dovevano stracciarmi - io sono ancora qui : In un'intervista al settimanale Oggi, Barbara D'Urso si racconta. Lei, la "signora" della domenica pomeriggio con ascolti da record su Canale 5 con "domenica Live" parla della concorrenza delle sorelle Parodi al timone del contenitore domenicale di Rai Uno, "Domenica In". La conduttrice non esprime giudizi ma afferma che una trasmissione come quelle di Cristina e Benedetta lei non ...

Barbara D’Urso in un nuovo film di Walt Disney : Barbara D’Urso torna al cinema. La regina indiscussa dei pomeriggi di Canale 5 approda sul grande schermo con un film targato Walt Disney. Il film, dal titolo “Il vegetale”, è diretto da Gennaro Nunziate, il regista ha...

Barbara D'Urso attrice : sarà protagonista in un film della Disney : Barbara D'Urso si è stancata del suo ruolo di conduttrice? A gennaio vedremo la presentatrice napoletana nelle vesti di attrice per un nuovo film della Walt Disney. A svelarlo è stata proprio ...