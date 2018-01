Bagnoli | la bonifica e le infinite promesse

Bagnoli - De Vincenti : 2018 anno estensione bonifica su tutta l'area : "Il nostro lavoro procede in modo molto concreto e serio, secondo le tappe che ci siamo dati. Il 2018 sarà l'anno in cui la bonifica potrà estendersi anche alle aree sotto sequestro". Lo ha detto il ...

Bagnoli - intesa sulla bonifica : 'Partirà in estate - pronti per il 2022' : Dopodomani la Cabina di regia sempre in Prefettura a Napoli ma ieri a Palazzo di Governo - in conferenza dei servizi su Bagnoli - è stata tracciata la road map del risanamento dei suoli. È stato ...

Bagnoli - Arcuri (Invitalia) : "La bonifica va fatta integralmente : Napoli, 18 dic. (Adnkronos/Labitalia) - “La bonifica va fatta integralmente su tutte le aree indipendentemente dalle destinazioni d’uso". Così l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, a margine della conferenza stampa tenutasi in Prefettura a Napoli subito dopo la riunione della Conf

Bagnoli - la bonifica riparte da zero : “Fatti interventi per 400 milioni - ma le concentrazioni di inquinanti sono salite” : Il colpo di grazia sulla bonifica (fantasma) dei terreni di Bagnoli: è tutto da rifare. Invitalia, la società di proprietà del ministero dell’Economia che su incarico affidato dall’allora governo Renzi è il soggetto attuatore del programma di bonifica e rilancio dell’ex area industriale, ha pubblicato gli esiti delle attività di caratterizzazione effettuate nei mesi scorsi e validate da parte degli enti di controllo, come Ispra, Arpac e Arpav. ...

Bagnoli - la bonifica della bonifica – L’istantanea di Caporale : La bonifica della bonifica è un caso veramente unico al mondo. Tra qualche mese infatti sarà dato il via agli spettacolari lavori di bonifica dell’area dell’ex Italsider di Bagnoli, compresa quella appena bonificata. Un’opera ciclopica e straordinaria. Per realizzare il miracolo erano però già stati spesi 600 milioni di euro e impegnati venticinque anni di duro lavoro. Purtroppo Invitalia, la concessionaria pubblica che dovrà gestire la ...

Bagnoli - le analisi confermano : terreni inquinati - bonifica da rifare : 'Le operazioni di bonifica del sito di Bagnoli-Coroglio dovranno effettuarsi su tutta l'area e, quindi, anche sulla parte che è stata già oggetto dei precedenti interventi'. Invitalia, il soggetto ...

Bagnoli - bonifica da rifare anche : Le operazioni di bonifica del sito Bagnoli-Coroglio si dovranno effettuare su tutta l'area anche nella zona che è stata già oggetto dei precedenti interventi. È questo l'esito delle caratterizzazioni ...