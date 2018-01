Auditorium Parco della Musica sipario sulla 33^ Befana del Poliziotto

Tosca il 4 gennaio all’Auditorium Parco della Musica : Tosca, UN ALBUM LIVE E UN NUOVO CONCERTO IL 4 gennaio DEDICATO A NAPOLI CON TANTI OSPITI Prosegue il viaggio di Tosca lungo i territori del teatro-canzone,... L'articolo Tosca il 4 gennaio all’Auditorium Parco della Musica su Roma Daily News.

Ornella Vanoni il 29 marzo all’Auditorium Parco della Musica Roma : Una carriera lunga 60 anni e una voce tra le più belle e inconfondibili del panorama italiano. Ornella Vanoni torna a Roma per portare le sue canzoni e... L'articolo Ornella Vanoni il 29 marzo all’Auditorium Parco della Musica Roma su Roma Daily News.

Roma - animali a rischio estinzione : la mostra fotografica all’Auditorium Parco della Musica : E’ in corso all’Auditorium Parco della Musica di Roma ‘PHOTO ARK – Meraviglie del mondo animale’, una grande mostra fotografica di Joel Sartore, curata dal direttore del magazine National Geographic Italia, Marco Cattaneo. Dodici anni per fotografare più di 7.400 specie in cattività ai quattro angoli del mondo, in oltre 300 zoo. A Roma, al BioParco, ha immortalato specie che “non aveva trovato altrove“, ...

Spazio - “Expedition” : all’Auditorium Parco della Musica il dietro le quinte della missione Vita : Che cosa deve fare un astronauta per poter andare nello Spazio? Il docufilm Expedition di Alessandra Bonavina risponde per la prima a volta a questa domanda con una prospettiva europea, mostrando il dietro le quinte della missione Vita di Paolo Nespoli. Nato da un’idea dell’agenzia spaziale italiana, Expedition – spiega Global Science – è stato proiettato in anteprima ieri sera all’Auditorium Parco della Musica di Roma. il film ...

Gabriele Ciampi all’Auditorium Parco della Musica : Il Maestro Gabriele Ciampi torna a grande richiesta in concerto in Italia con “THE 5TH YEAR TOUR” e, per l’occasione – festeggia i suoi “primi” cinque anni di attività... L'articolo Gabriele Ciampi all’Auditorium Parco della Musica su Roma Daily News.

Al via il Natale dell'Auditorium Parco della Musica di Roma : Infine in programma nello spazio Expo la mostra ideata e curata da National Geographic Photo Ark, 'Meraviglie del mondo animale', che documenta l'ambizioso progetto di Joel Sartore che in dodici anni ...

Roma Chocolate - all'Auditorium Parco della Musica torna la festa più golosa dell'anno : 'RomaChocolate' presenta la manifestazione #Musicaperiltuopalato, l'evento più goloso della Capitale. Dall'8 al 10 dicembre, presso l'Auditorium Parco della Musica in viale Pietro de Coubertin 30, ...

Canzoniere Grecanico Salentino il 3 dicembre all’Auditorium Parco della Musica : Dopo Berlino e Parigi, il Canzoniere Grecanico Salentino – tra i più importanti e riconosciuti gruppi di world music – prosegue il tour e atterra a Roma domenica 3 dicembre... L'articolo Canzoniere Grecanico Salentino il 3 dicembre all’Auditorium Parco della Musica su Roma Daily News.

Andrea Manzoni all’Auditorium Parco della Musica il 22 novembre : Andrea Manzoni si esibirà a Roma, al Teatro Studio “Gianni Borgna” dell’Auditorium Parco della Musica il 22 novembre La Musica del pianista e compositore Andrea Manzoni non... L'articolo Andrea Manzoni all’Auditorium Parco della Musica il 22 novembre su Roma Daily News.

Auditorium Parco della Musica - in arrivo 4 festival e oltre 500 appuntamenti : ... con piu' di 6.000 eventi organizzati, l'Auditorium e' diventato uno dei luoghi preferiti dai romani- ha detto Regina- Un polo di attrazione unico per quanto riguarda concerti, spettacoli e attivita' ...

Auditorium Parco della Musica - in arrivo 4 festival e oltre 500 appuntamenti : Indietro 8 novembre 2017 Roma – Quattro nuovi festival e oltre 500 appuntamenti divisi tra spettacoli di Musica, teatro, danza e incontri culturali di storia, arte e letteratura. Sono i numeri della sedicesima stagione dell’Auditorium Parco della Musica, presentata stamani dal presidente e dall’ad di Fondazione Musica per Roma, rispettivamente Aurelio Regina e Jose’ Dosal, […] L'articolo Auditorium Parco della Musica, in arrivo 4 festival ...

Gli appuntamenti all’Auditorium Parco della Musica dal 5 al 12 novembre : Terminata la festa del Cinema riprende l’intensa attività della Fondazione Musica per Roma con l’apertura domenica 5 novembre del Roma Jazz Festival con il concerto... L'articolo Gli appuntamenti all’Auditorium Parco della Musica dal 5 al 12 novembre su Roma Daily News.

La serie TV Ducktales il 4 novembre all’Auditorium Parco della Musica : L’attesa è finita!La nuovissima e divertente serie TV Ducktales, ispirata all’omonimo successo premiato con l’Emmy Award negli anni ’80 che conquistò un’intera generazione di spettatori,... L'articolo La serie TV Ducktales il 4 novembre all’Auditorium Parco della Musica su Roma Daily News.

Nina Pedersen live all’Auditorium Parco della Musica il 10 novembre : Venerdì 10 novembre all’Auditorium Parco della Musica Roma (Sala Petrassi) sarà presentato Eyes Wide Open, il nuovo disco di Nina Pedersen. Insieme a lei il fidato trio composto da Pierpaolo Principato,... L'articolo Nina Pedersen live all’Auditorium Parco della Musica il 10 novembre su Roma Daily News.