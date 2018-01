: RT @team_world: #ForYou non è solo la colonna sonora di #50Sfumature di Rosso... è anche quella della nostra giornata! ?? QUI >> https://t.… - angelamariamat9 : RT @team_world: #ForYou non è solo la colonna sonora di #50Sfumature di Rosso... è anche quella della nostra giornata! ?? QUI >> https://t.… - sara_bas12 : RT @team_world: #ForYou non è solo la colonna sonora di #50Sfumature di Rosso... è anche quella della nostra giornata! ?? QUI >> https://t.… - all_music_it : Audio, testo e traduzione di For You di Liam Payne e Rita Ora in duetto per Cinquanta… - ginnyvi8 : RT @team_world: #ForYou non è solo la colonna sonora di #50Sfumature di Rosso... è anche quella della nostra giornata! ?? QUI >> https://t.… - 26Cardi : RT @team_world: #ForYou non è solo la colonna sonora di #50Sfumature di Rosso... è anche quella della nostra giornata! ?? QUI >> https://t.… -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 5 gennaio 2018) For You diOra è il nuovo singolo dell'inedita coppia, che firma la colonna sonora diSfumature di Rosso. A grande sorpresa dei fan, il cantante degli One Direction eOra hanno collaborato alla realizzazione della nuova hit che ci accompagnerà nel corso della primavera.Inserito all'interno della colonna sonora dell'ultimo film della saga di E. L. James, For You diOra rientra nella categoria di hit radiofonica, quali sono state anche le precedenti Love Me Like You Do di Ellie Goulding e I Don't Wanna Live Forever di Taylor Swift e Zayn Malik.For You diOra è un brano che conquista sin dal primo ascolto, tra il pop e la dance, e sicuramente darà un contributo importante al film di James Foley prossimo all'uscita. Unite per l'attesissimo, le due voci pop danno vita ad una canzone che sicuramente farà ...