Auckland | Errani in finale nel doppio

Tennis - WTA Auckland 2018 : Sara Errani si arrende dopo tre ore a Barbora Strycova : Sara Errani è stata eliminata al primo turno del torneo WTA di Auckland, primo appuntamento del 2018 del circuito mondiale. La Tennista azzurra, entrata in tabellone grazie ad una wild card, si è arresa dopo 3 ore di battaglia a Barbora Strycova, numero 3 del seeding, con il punteggio di 6-4 6-7(3) 6-4. Una sconfitta che poteva essere più netta se non fosse stato per la solita tenacia della Errani, brava a resistere nel momento più complicato ...