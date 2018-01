Arriva la notte della Befana | ecco video e filmati divertenti da inviare su WhatsApp

Staffetta in cielo - dopo la Superluna Arriva il Supersole. E di notte le prime stelle cadenti sono le Quadrantidi : Come in una Staffetta cosmica, la Superluna cede il posto al Supersole, che mercoledì 3 gennaio raggiungerà il massimo diametro apparente dell’anno. La Terra si troverà infatti al perielio, ossia il punto di minima distanza dal Sole, pari a 147,1 milioni di chilometri, e di conseguenza il disco della nostra stella apparirà un po’ più grande del solito. A salutare l’evento astronomico ci saranno anche le prime stelle cadenti del 2018, ...

Arrivederci Autunno - Arriva il Solstizio d’Inverno : dalla posizione del Sole alla durata del giorno e della notte - ecco cosa accadrà il 21 Dicembre : Il 21 Dicembre 2017, alle ore 16:28 UTC (17:28 ora italiana) “scatta” il Solstizio d’Inverno 2017, dando inizio l’inverno astronomico. Il Sole si troverà alla sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, e sarà minimo l’arco apparente da sudest a sudovest, cosa che lo renderà il giorno più corto dell’anno. Successivamente il Sole comincerà a risalire verso l’equatore celeste e le ore di luce aumenteranno ...

Arriva il Cine Week-Iniziativa Entr’Acte - tra cartoon - documentari e la Notte Bianca Horror : Martedì 19 dicembre 2017 alle ore 17.00 presso la Biblioteca Collina della Pace – Via Bompietro, 16 (Borgata Finocchio) Municipio Roma VI – verrà presentato il Progetto Cine Week-Iniziativa Entr’Acte. Saranno presenti l’Assessore alla Cultura del Municipio Roma VI Arch. Alessandro Marco GISONDA, Il Direttore Artistico dell’iniziativa Domenico Vitucci, La Direttrice della Biblioteca Collina della Pace Paola ...

'Abracadabra' - a Roma Arriva 'La notte dei miracoli' : La notte dei miracoli, quelli che si possono sognare ma anche desiderare all'istante quando si parla di magia. Alcuni tra i più grandi maghi nazionali ed internazionali, Bustric, Scimemi, Disguido, ...

Nadia Toffa è Arrivata nella notte a Milano - il messaggio di Maria De Filippi : Sono ore di apprensione per le condizioni della giornalista Nadia Toffa, ricoverata ieri in gravi condizioni all'ospedale di Trieste dopo un malore accusato in albergo. La donna è stata portata nella donna all'ospedale San Raffaele di Milano. Intanto proseguono i messaggi sulla rete da parte di amici e colleghi della Iena: ieri sera Maria De Filippi ha salutato in diretta la Toffa in 'Tu Si Que Vales'. Da Trieste a Milano: il viaggio della ...

La manovra prende forma nella notte. Arriva un Fondo da 50 milioni per assumere oltre 2 mila ricercatori precari : La notte parlamentare ha portato a un Fondo da 50 milioni per sbloccare l'assunzione dei ricercatori precari. Le ministre della P.A. Marianna Madia e dell'Istruzione Valeria Fedeli hanno espresso "soddisfazione" per l'emendamento Pd alla manovra approvato che stanzia "10 milioni per il 2018 e 50 milioni a decorrere dal 2019 per la trasformazione e la stipula di contratti a tempo indeterminato di ricercatori e tecnologi". Il collega ...

Al Chebello di Cairo Montenotte Arriva 'Le Bal' : Cairo Montenotte. Con 'Le Bal' arriva al Teatro "Chebello" di Cairo Montenotte un grande affresco sulla storia italiana dal 1940 all'inizio del terzo millennio. Dopo il successo de "La bisbetica ...

Migranti : sindaco Codevigo - in 200 Arrivati senza avvisare ma notte tranquilla : Padova, 16 nov. (AdnKronos) - "Il corteo di Migranti è ripartito questa mattina, poco dopo le 10, dopo aver trascorso la notte nella chiesa parrocchiale, senza alcun incidente. E come eravamo d'accordo, prima di partire hanno ripulito la chiesa e il sagrato". Così all'Adnkronos il sindaco di Codevig

Italia-Svezia - la grande notte : stop alle critiche - è Arrivato il momento di ‘tifare’ - forza Azzurri! : E’ la grande notte di Italia-Svezia. Gli azzurri si giocano l’accesso alla fase finale dei prossimi Mondiali di Russia 2018. Si ripartirà, ahimè, dall1-0 ottenuto dagli svedesi all’andata. L’Italia dovrà dimenticare la prestazione di Stoccolma, o meglio capire quali sono stati gli errori ed evitare di commetterli di nuovo. Che sia 3-5-2 (quasi sicuramente) o 3-4-3 è arrivato il momento di mettere in stand-by le critiche ...

E’ la notte di Halloween e in sala parto Arriva il ‘dottor’ Joker : Indietro 7 novembre 2017 ROMA – notte da brividi per Brittany Selph, quella dello scorso Halloween. La donna in procinto di dare alla luce il terzogenito al Henry County Medical Center, si è ritrovata in sala parto un medico vestito da Joker. A raccontare la vicenda, accaduta a Nashville (Tennessee), è stato il marito Justin letteralmente […] L'articolo E’ la notte di Halloween e in sala parto arriva il ‘dottor’ Joker sembra essere il ...

Partorisce la notte di Halloween - l'ostetrico Arriva vestito da Joker : Lui si offrirebbe anche di svestire i panni del cattivo di Batman, ma ormai è troppo tardi, Justin è entusiasta all'idea che suo figlio possa essere messo al mondo da un medico in maschera. Il parto ...