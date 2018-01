Apple sostituirà le batterie degli iPhone anche se in salute | ecco il procedimento per

iPhone - Apple sostituirà a prezzo scontato le batterie. “Chiediamo scusa a chi si è sentito deluso”. Costi - modelli e modalità : Apple ha chiesto ufficialmente scusa ai suoi clienti per la vicenda degli iPhone rallentati a causa della batteria invecchiata. E per farsi perdonare ha annunciato il taglio dei prezzi delle batterie fuori garanzia: cambiarla costerà 29 euro anziché 89. In una lettera pubblicata sul proprio sito, l’azienda di Cupertino ha fatto sapere che a partire da gennaio e per tutto il 2018, Apple darà il via alla campagna di sostituzione delle ...