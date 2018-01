L'Antitrust mette nel mirino Apple e Samsung : L'Antitrust mette nel mirino Apple e Samsung per possibili pratiche commerciali scorrette legate agli aggiornamenti software per gli smartphone. I due distinti procedimenti che sono stati avviati in seguito «a segnalazioni di consumatori e a un'attività preistruttoria svolta d'ufficio» riguardano le società di Samsung e Apple operanti in Italia presso le quali, si legge in una nota, si sono svolte le ispezioni ...

iPhone X - smartphone Motorola nuovo concorrente nel 2018? Due nuovi device Apple in arrivo : Il nuovo Motorola X5 foto tomshw.it iPhone X, smartphone Motorola nuovo concorrente nel 2018? Due nuovi device Apple in arrivo Motorola nuovo concorrente di iPhone X . Questo lo scenario che si ...

Apple - nel 2018 si attende l’iPhone X Plus : Le indiscrezioni, legate alle forniture di pannelli Oled, parlano di un dispositivo da 6,5 pollici accompagnato da altri due modelli: uno da 5,8 e uno con...

iPhone X - problemi di surriscaldamento? Due nuovi smartphone Apple in arrivo nel 2018 : iPhone X, problemi di surriscaldamento sui telefoni - Per Apple due nuovi smartphone in uscita nel 2018 iPhone X, problemi di surriscaldamento? Due nuovi smartphone Apple in arrivo nel 2018 Anche ...

iPhone X - in arrivo una versione da 6.5 pollici? Altri due nuovi smartphone Apple in arrivo nel 2018 : iPhone X, arriva una versione da 6.5 pollici? Altri due nuovi dispositivi Apple nel 2018, foto: cnet.com iPhone X, in arrivo una versione da 6.5 pollici? Altri due nuovi smartphone Apple in arrivo nel ...

