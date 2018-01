iPhone X - nel 2018 da Apple arriverà la versione Plus? I rumors sulle dimensioni : iPhone X, nel 2018 dell'Apple ci sarà la versione Plus? Primi rumors sulle dimensioni iPhone X, nel 2018 dell'Apple ci sarà la versione Plus? I rumors sulle dimensioni Un device con dimensione da 6,5 ...

Apple - nel 2018 si attende l’iPhone X Plus : Le indiscrezioni, legate alle forniture di pannelli Oled, parlano di un dispositivo da 6,5 pollici accompagnato da altri due modelli: uno da 5,8 e uno con...

Pc - Apple conferma l'allarme : "Colpiti tutti i sistemi Mac e iOs" Falle nella sicurezza dei microchip : Il gigante informatico Apple ha confermato che le Falle nella sicurezza rilevate recentemente nei microchip installati in milioni di computer in tutto il mondo interessano anche i loro dispositivi, e che comunque stanno gia' lavorando a come porre rimedio alla situazione Segui su affaritaliani.it

«Apple potrebbe acquistare Netflix». Voci di un deal da 85 miliardi nel 2018 : Per ora è una suggestione di inizio anno. Eppure, numeri alla mano, potrebbe diventare presto l’operazione finanziaria più importante di sempre per l’industria tecnologica. Apple ha il...

Netflix nel mirino di Apple - secondo gli analisti ci sono i presupposti per l'acquisizione : ... azienda leader nel settore del video streaming on demand , che ottiene quotidianamenti milioni di consensi da parte dei consumatori. Il desiderio di puntare ai contenuti era già vivo all'interno ...

Netflix nel mirino di Apple? Per Citigroup non è fantascienza : Anzi, per Jim Suva e Asiya Merchant la probabilità che Cupertino decida di rilevare il colosso dello streaming nel corso del 2018 si aggira attorno al 40 per cento. Un'eventuale acquisizione ...

Tutto quello che possiamo aspettarci da Apple nel 2018 - : Dall'altro lato, serie televisive, film, musica, concerti, ma anche abbonamenti ai servizi tutti basati su streaming: potrebbe esserci in ballo una strategia alla Amazon Prime, Netflix o Spotify, ...

Ecco come Apple raggiungerà i mille miliardi di dollari di valore nel 2018 : Ad oggi, si stima che Apple abbia 900 milioni di clienti in tutto il mondo, con i servizi che ora costituiscono il 13% di tutte le entrate. Il fatto che Apple registri anche il più alto tasso di ...

Apple nella bufera : accusata di aver rallentato alcuni modelli : (Teleborsa) - Apple in difficoltà a Wall Street e non solo. alcuni consumatori potrebbero portare la Mela Morsa in tribunale con l'accusa di aver rallentato il funzionamento di alcuni modelli di ...

Apple irrigidisce la normativa sulle loot-box nei giochi presenti nell'App Store : Le loot box non sono ben viste dalla maggior parte dei giocatori, specie in questi ultimi mesi del 2017 che hanno visto scatenarsi la bufera mediatica targata Star Wars: Battlefront II, bufera capace di incidere marcatamente sui dati di vendita del brand videoludico.Apple ha reagito a tutto questo aggiornando i suoi requisiti per poter pubblicare un gioco sull'App Store, introducendo una nuova clausola, ci riporta Gamespot.In sostanza Apple ...