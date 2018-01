Apple | Falle alla sicurezza su tutti i dispositivi Mac e iOs Non sappiamo quale

: RT @sole24ore: #Apple ammette che tutti i suoi dispositivi Mac e iOs sono vulnerabili a #Meltdown e #Spectre e annuncia che sta lavorando a… - davidebassani : RT @sole24ore: #Apple ammette che tutti i suoi dispositivi Mac e iOs sono vulnerabili a #Meltdown e #Spectre e annuncia che sta lavorando a… - ladyrosmarino : RT @ElioLannutti: Falle nei microprocessori, Apple avverte: "Colpiti tutti i sistemi Mac e iOs" - copydimare : RT @giusmo1: Falle nei microprocessori, #Apple avverte: "Colpiti tutti i sistemi Mac e iOs" - defiorimedef : Falle nei microprocessori, Apple: colpiti tutti i sistemi Mac e iOs . Pazienza , ritorno al futuro : quaderni e piccioni - lucaleonardini : Apple ammette le falle sui chip: colpiti tutti i dispositivi Mac e iOs -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) I problemi dinoti come Spectre e Meltdown riguardanoi sistemi Mac e iiOS. La conferma arriva dal colosso tecnologico degli Stati Uniti, che in una nota sottolinea come al momento non ci siano stati "exploit noti che impattino sui clienti" e consiglia di instre software e app solo da fonti ufficiali come i suoi App Store.riferisce, inoltre, di stare pensando al rilascio di un aggiornamento di Safari, il browser usato per navigare da iPad, iPhone e Mac per migliorare la difesa da Spectre e ricorda di aver già rilasciato versioni dei sistemi operativi iOS 11.2, macOS 10.13.2 e tvOS 11.2 che aiutano a difendersi dall'attacco di Meltdown.La società di Cupertino sottolinea, comunque, che nei prossimi giorni continuerà a sviluppare e testare ulteriori soluzioni per attenuare questee pubblicherà aggiornamenti di iOS, ...