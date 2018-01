Antonio Di Pietro vuole ricandidarsi in Molise

+Europa - Antonio Di Pietro sul soccorso di Tabacci a Emma Bonino : “Cani e gatti insieme. Caro PD o mi dai 10 posti o…” : Antonio Di Pietro commenta a Omnibus (La7) la scelta a sorpresa fatta ieri da Bruno Tabacci che è corso in aiuto a +Europa di Emma Bonino che con il supporto di Centro Democratico non avrà più bisogno di raccogliere le 25mila firme per la candidatura dei suoi rappresentanti: “un tempo si chiamava estorsione in politica si chiama tattica” L'articolo +Europa, Antonio Di Pietro sul soccorso di Tabacci a Emma Bonino: ...

Antonio Di Pietro torna in campo : "Sto valutando se candidarmi nel mio Molise" : "Sto valutando se candidarmi. Nel mio Molise", "come indipendente per il centrosinistra. Nel maggioritario, ovviamente". Lo afferma l'ex leader dell'Italia dei valori e magistrato Antonio Di Pietro in un'intervista a Repubblica in cui dice di volersi schierare per "Partito democratico o Liberi e Uguali. Sarebbe meglio tutti e due insieme".Me l'hanno chiesto tutti, di candidarmi. E non è ancora detto che lo faccia. Ripeto: sto valutando. ...

Antonio Ingroia insulta Pietro Grasso : 'Politicante e bugiardo' : Ex magistrati contro. Antonio Ingroia , infatti, usa toni durissimi contro il candidato Pietro Grasso . L'ex pm prezzemolino ossessionato da Silvio Berlusconi , su Facebook, cannoneggia contro il ...

Antonio Di Pietro : 'Pronto a candidarmi'. E strizza l'occhio al partito di Pietro Grasso : Antonio Di Pietro vuole tornare in Parlamento e strizza l'occhio a Pietro Grasso . 'Non ho sentito Grasso' ha detto l'ex magistrato intervistato a InBlu Radio , il network delle radio cattoliche della ...

La Confessione - stasera su Nove i nuovi ospiti. Gomez : “Perché intervisto Antonio Di Pietro ed Erri De Luca” : “Due personaggi che rappresentano snodi fondamentali della storia politica del nostro Paese”. Ecco perché questa sera, alle 22.45 su Nove, Peter Gomez intervisterà Antonio di Pietro ed Erri De Luca per La Confessione, il format realizzato da Loft Produzioni per Discovery Italia in cui il direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ MillenniuM svela il lato oscuro del successo dei protagonisti della politica, dell’imprenditoria, del ...

SENTENZA BERLUSCONI/ Antonio Di Pietro : “elezioni falsate se tarda la decisione dei giudici” : SENTENZA BERLUSCONI sull'incandidabilità: Antonio Di Pietro, "elezioni falsate se tarda la decisione dei giudici, la Cedu faccia in fretta sulla Legge Severino"(Pubblicato il Thu, 23 Nov 2017 17:24:00 GMT)

La Confessione - Antonio Di Pietro ed Erri De Luca ospiti di Peter Gomez il 24 novembre su NOVE alle 22.45 : Antonio Di Pietro ed Erri De Luca sono i protagonisti della prossima puntata de ‘La Confessione‘ condotta da Peter Gomez tutti i venerdì alle 22.45 su NOVE (tasto 9 del telecomando). Dopo Emilio Fede e Alex Schwazer, Lele Mora e Vittoria Schisano, Vittorio Sgarbi e Alba Parietti, nel format – realizzato da Loft Produzioni per Discovery Italia – il direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ MillenniuM svelerà il lato oscuro del ...

Incontro segreto tra la moglie di Bossetti e Antonio Di Pietro? Video : Marita Comi, consorte di Massimo Bossetti, ritenuto colpevole e condannato al carcere a vita in primo grado ed in appello per l'omicidio di Yara Gambirasio insieme al fratello e alla cognata, avrebbe incontrato l'ex magistrato e leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro [Video] presso la sua residenza a Curno, nel bergamasco. La notizia del presunto Incontro è stata riportata dal settimanale Oggi. Bossetti si trova in carcere dal 14 Giugno ...

Cosa c'entra Antonio Di Pietro con Massimo Bossetti? Video : Il settimanale Oggi ha svelato l'incontro avvenuto sabato 11 novembre tra Antonio Di Pietro e Marita Comi, la moglie di #Massimo Bossetti, condannato in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio di #Yara Gambirasio. Il confronto si è tenuto a Curno provincia di Bergamo, dove risiede attualmente l'ex magistrato. La Comi è stata accompagnata dal fratello e dalla cognata. Secondo quanto riportato, il fine era di ricevere un parere e consigli su ...

Incontro segreto tra la moglie di Bossetti e Antonio Di Pietro? : Marita Comi, consorte di Massimo Bossetti, ritenuto colpevole e condannato al carcere a vita in primo grado ed in appello per l'omicidio di Yara Gambirasio insieme al fratello e alla cognata, avrebbe incontrato l'ex magistrato e leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro presso la sua residenza a Curno, nel bergamasco. La notizia del presunto Incontro è stata riportata dal settimanale "Oggi". Bossetti si trova in carcere dal 14 Giugno del ...

Caso Yara - la moglie di Bossetti incontra Antonio Di Pietro : C'è stato un incontro tra Antonio Di Pietro e Marita Comi, la moglie di Massimo Bossetti, che avrebbe chiesto all'ex magistrato di Mani Pulite un parere e dei consigli. Lo rivela il settimanale Oggi...