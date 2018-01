Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 4 gennaio 2018 : bacio tra Gemma e Giorgio! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 4 gennaio 2017: Gemma e Giorgio si baciano! Ida ripristina i contatti con Sossio, Riccardo infuriato! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Giorgio ballano sulle note di “Fidati ancora di me” di Alessandra Amoroso e scappa il bacio! Ida ha sentito sia Sossio che Angelo facendo infuriare Riccardo! Va a gonfie vele la conoscenza tra Anna e Valter! Si rinnova il nostro appuntamento ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Sara Affi Fella paparazzata sotto casa di Emanuele Trimarchi : Uomini e Donne anticipazioni: Sara Affi Fella paparazzata sotto casa di Emanuele Trimarchi Che succede al Trono Classico di Sara Affi Fella? Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, registrata prima della fine dell’anno, l’ex di Nicola Panico ha movimentato non poco la trasmissione condotta da Maria De Filippi. In particolare, ad essersi sentito chiamato […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Sara Affi Fella ...

Uomini e Donne Anticipazioni : accuse choc a Maria De Filippi. Cosa sta succedendo : Le nuove puntate di Uomini e Donne andranno in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 gennaio, ma intanto alcuni episodi sono già stati registrati e dalle anticipazioni sul trono classico e sul trono ...

Anticipazioni Uomini e Donne - trono classico : MARIANO CATANZARO è il nuovo tronista! : Le registrazioni di Uomini e Donne non si sono fermate nemmeno per il periodo natalizio; scopriamo quindi insieme che cosa è successo nei troni di Sara Affi Fella, Paolo Crivellin, Nicolò Brigante e Nilufar Addati. Quest’ultima, dopo aver ricevuto una telefonata, ha raggiunto Gianluca nella sua casa ed ha dichiarato di essere rimasta sorpresa dalla stima che il corteggiatore ha mostrato nei suoi riguardi; nell’esterna, ovviamente, ...

