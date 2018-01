Anticipazioni Trono Classico 05 gennaio 2018

Anticipazioni Trono Over 04 gennaio 2018 : Oggi 4 gennaio si sono registrate le nuove puntate del Trono Over. La puntata inizia con il signor Domenico che rivela di aver sognato Tina in atteggiamenti dolci! Maria chiede ironicamente a Domenico se avesse mangiato pesante la sera prima e lui inizia a descrivere la sua routine culinaria: 10 biscotti alla mattina, doppio piatto a pranzo, dolce, un bicchiere di amaro… Tre pasti al giorno ma l’obiettivo del 2018 è dimagrire! Maria lancia un ...

Uomini e Donne - Anticipazioni Trono over : GEMMA divisa tra GIORGIO e RAFFAELE! : Giovedì 4 gennaio 2018 sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne: al termine di un breve siparietto dove Domenico ha comunicato ai presenti di aver sognato Tina Cipollari in atteggiamenti “dolci”, Maria De Filippi è partita come di consueto da GEMMA Galgani; la dama, pur non nascondendo di nutrire ancora interesse per lo storico ex GIORGIO Manetti, ha dichiarato di stare conoscendo anche Raffaele, ...

Trono Over - Anticipazioni registrazione 4/01/2018 Video : Durante la penultima registrazione del Trono Over di #Uomini e donne, #Gemma Galgani aveva deciso di fare una nuova sorpresa in camerino al suo gabbiano #Giorgio Manetti. Quest'ultimo era rimasto davvero compiaciuto, ma ha preferito continuare la sua conoscenza con Maria Gabriella facendo capire di nuovo di non essere interessato a ritornare con la sua ex fidanzata. In studio, a sorpresa, è ritornata Anna Tedesco che ha deciso di continuare la ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 5 gennaio 2018 : Sara incontra Lorenzo - Nicolò bacia sia Marta che Virginia! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 5 gennaio 2018: Paolo passerà dei momenti con Angela e Marianna! Sara litiga con Lorenzo! Anticipazioni Uomini e Donne: Sara inveisce contro Lorenzo! Mariano mette a dura prova le sue corteggiatrici! Paolo lancia una proposta ad Angela e Marianna! Il bacio passionale che Nicolò ha dato a Virginia provoca sconcerto in Marta! Arrivano news golosissime dalle nuove Anticipazioni Uomini e ...

Anticipazioni Trono Classico 05 gennaio 2018 : Oggi si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico. Entrano i tronisti, le corteggiatrici al buio per Mariano e subito il nuovo tronista si rende protagonista! Alle corteggiatrici di Mariano viene chiesto di “sottoporsi” a difficilissimi prove tra cui una camminata sensuale, l’accavallamento delle gambe, un ballo e un bacio al buio… Chi lo colpirà di più? Nicolò ha qualcosa da dire a Mariano: lui non si sarebbe mai comportato in questo ...

