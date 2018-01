Anticipazioni Il Segreto | cosa succede a inizio febbraio 2018?

IL SEGRETO/ L'idea di Hernando per cacciare di casa Lucia (Anticipazioni 5 gennaio 2018) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 05 gennaio: Hernando trova il modo per cacciare di casa Lucia, dandole quel denaro che lei aveva richiesto. Ma Beatriz non è d'accordo...(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 09:04:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Candela e Severo verso l'inferno Video : Le anticipazioni spagnole de #Il Segreto raccontano che Candela e Severo saranno messi di fronte ad una tragedia senza pari. I due coniugi, appena scampati agli intrighi di Cristobal Garrigues, non avranno dubbi e si convinceranno che, ancora una volta, la causa delle loro disgrazie sia Francisca Montenegro. Eppure - almeno per questa volta - la nobildonna non sembra proprio c'entrare nulla... Il Segreto: la scomparsa del figlio Tra qualche ...

Il Segreto Anticipazioni : BEATRIZ e MARCELA - primo scontro in arrivo!!! : Negli episodi de Il Segreto in onda nei prossimi giorni, Matias Castañeda (Ivan Montes) e MARCELA del Molino (Paula Ballesteros) diventeranno ufficialmente marito e moglie: nonostante un’irruzione di BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm) alla cerimonia, le nozze tra i due giovanissimi verranno officiate da Don Anselmo (Mario Martin); il figlio adottivo di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) però, col passare delle settimane, ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 5 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 5 gennaio 2018: Il progetto di Donna Francisca, Severo e Carmelo di far fuggire Cristobal da Puente Viejo è stato compromesso dall’arrivo di Don Gaspar, dunque si dovrà agire con una cautela ancora maggiore del previsto… Hernando comunica a Camila e Lucia di avere abbastanza soldi per ricompensare la stessa Lucia e farla rientrare a Cuba. La Torres resta sorpresa e affronta Hernando, ...

IL SEGRETO / Anticipazioni 4 gennaio : Cristobal è stato avvelenato da Carmelo? : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 4 gennaio 2018: Cristobal è stato avvelenato da Carmelo? È questo il nuovo dubbio di Don Gaspar che decide di mettere alla prova Leal.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 09:42:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni Spagna : il ritorno di Pedro - brutte notizie per Dolores Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su ''#Il Segreto'', che ha appena annunciato il tentato suicidio di Lucia Torres nelle puntate italiane [Video]. Le trame spagnole ci svelano che Dolores, la pettegola più amata di Puente Viejo, ricevera' una pessima notizia che le dilaniera' il cuore. Ma andiamo a svelare di cosa si tratta, continuando a leggere questo articolo. anticipazioni ''Il Segreto'': il ritorno di Pedro Miranar Le ...

Il Segreto Anticipazioni : AQUILINO salda il debito di HERNANDO ma… : Accantonata la storyline legata a Lucia Torres (Chanel Terrero), i telespettatori italiani de Il Segreto dovranno osservare con attenzione ogni mossa della new entry AQUILINO Benegas (Raul Tortosa): arrivato a Puente Viejo per stringere con HERNANDO Dos Casas (Angel De Miguel) un accordo commerciale per risollevare le sorti dei Manantiales, l’uomo – sposato e padre di due figli – si avvicinerà “pericolosamente” a ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 4 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 4 gennaio 2018: Don Gaspar ritrova nei sotterranei di Miel Amarga una tonaca utilizzata da Severo per travestirsi da monaco e un apparecchio che simula il pianto di bambino. Intanto Carmelo non può uscire dalla tenuta e così Severo e Donna Francisca sono molto in ansia. La Montenegro chiede ad Adela di verificare se Carmelo possa essere in pericolo… Raimundo Ulloa si reca a far visita ad amici ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate da lunedì 8 al 12 gennaio 2018 : Cristobal odiato da tutti : Siamo alla settimana da lunedì 8 al venerdì successivo 12 gennaio 2018, per quanto riguarda la soap Il Segreto. Le sue puntate sono incentrate su Cristobal e sulla voglia di tutto Puente Viejo di liberarsi dell’uomo, che tanto dolore ha procurato. Don Anselmo e Don Berengario, anche se sono completamente diversi, si ritrovano uniti a svelare a Don Gaspar chi è realmente il suo protetto. Il matrimonio di Matias e Marcela verrà interrotto da ...

IL SEGRETO / Cristobal scopre la verità sulla presenza di Severo? (Anticipazioni 3 gennaio 2018) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 3 gennaio: Don Gaspar chiede a Cristobal di non far uscire nessuno dalla Miel Amarga durante le sue indagini. Carmelo è in pericolo?(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 07:08:00 GMT)

Il Segreto - Anticipazioni : Don Gaspar aiuta Cristobal : Il Segreto La crisi di Cristobal sta per concludersi: il cattivo numero due de Il Segreto, nemico giurato della tremenda Donna Francisca, ha paura ormai da tempo di perdere il senno, a causa di alcune visioni inquietanti e stranezze che gli sono capitate. Ma in suo soccorso arriva Don Gaspar, che indagherà per scoprire chi e come è riuscito ad imbrogliare in questo modo Garrigues e prendersi gioco di lui. A seguire le anticipazioni complete. Il ...

Il Segreto Anticipazioni gennaio : Francisca vittima di un attentato Video : Le anticipazioni de #Il Segreto di Puente Viejo di gennaio 2018 svelano che la Signora Morte ha tutta l'intenzione di prendere con sé Francisca Montenegro, vittima della follia e del risentimento di un uomo accecato dall'odio. In questa drammatica circostanza faremo la conoscenza dei prossimi protagonisti della soap opera, che porteranno grandi novita' a Puente Viejo... Di to tutti i dettagli. anticipazioni puntate e trame Il Segreto in onda su ...

Anticipazioni Il Segreto gennaio : Cristobal e la promessa di morte Video : Il suo addio sara' solo una messa in scena per progettare la vendetta più crudele possibile. Insomma, come si dice, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ed è quello che vedremo nelle puntate in programma nel mese di gennaio 2018 de #Il Segreto. La vittima designata sara', neanche a dirlo, la rediviva Francisca Montenegro.... Il Segreto Anticipazioni gennaio: il declino di un uomo Come vedremo nelle prossime puntate de Il Segreto [Video], ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 3 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 3 gennaio 2018: Don Gaspar, con l’autorizzazione di Cristobal, decide che Carmelo non dovrà uscire dalla tenuta e dunque comincia a perquisire Miel Amarga. L’uomo inizia dai sotterranei e rimuove tutti i muri che Cristobal aveva fatto edificare. Severo, che era nascosto ormai da tempo nei sotterranei, riesce a salvarsi e avverte Donna Francisca che Carmelo è in pericolo. Così, mentre ...