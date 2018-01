Anniversario della morte del giornalista e scrittore Pippo Fava

Pietro Grasso invita a ricordare l’Anniversario della Costituzione Video : Il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha trovato un’accoglienza positiva. Non solo l’ex premier Matteo Renzi, il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e tanti altri rappresentanti delle forze politiche italiane hanno condiviso le parole del capo dello Stato nel messaggio di fine anno. anche il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha subito diffuso una dichiarazione dove sostiene che bisogna rispondere ...

7 Gennaio 2018 " Giornata nazionale della Bandiera e 221° Anniversario della nascita del Primo Tricolore : fra fede e scienza', promosso da Rotary Club Reggio Emilia e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia.

Per Danilo Dolci - nel XX Anniversario della scomparsa : ... all'emarginazione di ogni area di effettivo dissenso, al controllo sociale esercitato attraverso la diffusione capillare dei mass-media; attento al punto di vista della 'scienza della complessità' e ...

L'Anniversario della strage del rapido 904 : Riina era l'unico imputato : San Benedetto Val di Sambro, sull'Appennino bolognese, ha commemorato oggi con una cerimonia il 33/o anniversario della strage del rapido 904. Alle 19.08 di domenica 23 dicembre 1984 un ordigno ...

Anniversario della strage sul Rapido 904 - Mattarella : "Ferita insanabile - attacco eversivo alla Repubblica" : Il 23 dicembre di 33 anni fa 16 morti e 266 feriti per l'esplosione di una bomba sul convoglio nella galleria fra Vernio e S. Benedetto Val di Sambro

Quindicesimo Anniversario per gli Amici della cultura : L'associazione, presieduta da Attila Drago, è nata nel 2002 per offrire ai cittadini desiderosi di approfondire temi legati alla storia, all'arte, alla scienza e alla letteratura, uno spazio in cui ...

Messaggio di congratulazioni di Xi Jinping in occasione del 100° Anniversario della fondazione del CAASS : ... oltre ad aver promosso attivamente l'innovazione, lo sviluppo, la divulgazione e l'applicazione della scienza e della tecnologia agricola e la formazione di personale qualificato, diventando un'...

Tutte le iniziative in occasione del ventesimo Anniversario della morte di Giorgio Strehler : A tutto questo si intrecceranno testimonianze video - messe a disposizione dalle Teche Rai e dal Piccolo Teatro - sui grandi spettacoli Strehleriani e alcune chicche in cui si delineerà l'affettuoso ...

Ravenna celebra il 73° Anniversario della Liberazione : La ricorrenza viene celebrata con un calendario di eventi, promosso dal Comune, che prevede la consueta cerimonia commemorativa e spettacoli d'opera e di teatro. Il primo dicembre la città dei ...

Jimi Hendrix : The Uncut story - su Rai5 nel 75° Anniversario della nascita della leggenda : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Jimi Hendrix: The Uncut story il documentario Rai Cultura rende omaggio al più leggendario dei ...

50esimo Anniversario della scomparsa di Totò : il 16 novembre un francobollo dedicato : Il principe della risata per eccellenza, Antonio De Curtis in arte Totò , arriva nuovamente sui francobolli , questa volta in modo diretto dopo un precedente che lo ricordava per il centenario del ...