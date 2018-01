: Ankara contro Usa:organizzano complotti - NotizieIN : Ankara contro Usa:organizzano complotti - MarianoGiustino : RT @DirittoeLiberta: #Turchia, ministro della Giustizia: Per il 2018 non abbiamo in programma nuove inchieste contro la rete di Fethullah #… - DirittoeLiberta : #Turchia, ministro della Giustizia: Per il 2018 non abbiamo in programma nuove inchieste contro la rete di Fethulla… - RadioItaliaIRIB : Turchia: blitz della polizia ad Ankara contro sospetti Isis, 29 arresti -

Il presidente turco, Erdogan, incontrerà oggi a Parigi il presidente francese Macron. Un in"per migliorare le relazioni bilaterali tra i due Paesi", ha detto Erdogan. Parigi assicura che sarà affrontata anche la questione del rispetto dei diritti umani in Truchia. Prima di partire,Erdogan,parlando della condanna del banchiere turco, Atilla, a New York, ha detto che gli Usa portano avanti "una serie digravi, non solo giudiziari,ma anche economici" E ha definito "inaccettabile" l'ingerenza negli affari interni dell'Iran.(Di venerdì 5 gennaio 2018)