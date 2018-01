Android non si connette a Wifi | cosa fare

Inizio saldi 2018 - quando regione per regione e migliori app iPhone e Android per non perderseli : L'Inizio saldi 2018 è già avviato o è alle porte per la stragrande maggioranza degli italiani nelle regioni del nostro paese. A godere già degli speciali sconti i cittadini di Sicilia, Valle d'Aosta e Basilicata mentre da domani 5 gennaio toccherà a chiunque altro nelle grandi e piccole città italiane. Un calendario dunque che vede la grande maggioranza degli abitanti della penisola alle prese con il risparmio reale o presunto nei loro acquisti ...

Il sistema operativo più diffuso al mondo? Android ovviamente - ma non in Italia : Secondo StatCounter Android è il sistema operativo più utilizzato al mondo, anche se in Italia le cose vanno ancora in maniera molto diversa. L'articolo Il sistema operativo più diffuso al mondo? Android ovviamente, ma non in Italia è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Whatsapp : stop agli aggiornamenti non solo per Android Video : L'applicazione #Whatsapp è tra le più utilizzate al mondo dagli utenti che desiderano inviare un messaggio istantaneo [Video] oppure foto e Video ad un proprio contatto in rubrica. Dall'inizio del prossimo anno, l'app non sara' più supportata su migliaia di dispositivi oggi in possesso di ignari utenti. In queste ore, l'attenzione si concentra in particolare sui dispositivi con sistema operativo #Android, ma la rivoluzione non interessera' ...

Whatsapp : stop agli aggiornamenti non solo per Android : L'applicazione Whatsapp è tra le più utilizzate al mondo dagli utenti che desiderano inviare un messaggio istantaneo oppure foto e video ad un proprio contatto in rubrica. Dall'inizio del prossimo anno, l'app non sarà più supportata su migliaia di dispositivi oggi in possesso di ignari utenti. In queste ore, l'attenzione si concentra in particolare sui dispositivi con sistema operativo Android, ma la "rivoluzione" non interesserà soltanto gli ...

Android Auto non confonderà più Celsius per Fahrenheit (e viceversa) : Finalmente problema risolto per Android Auto e gli scambi random delle unità di misura della temperatura (Fahrenheit e Celsius) L'articolo Android Auto non confonderà più Celsius per Fahrenheit (e viceversa) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Android 8.1 Oreo Arriva Oggi (Non Per Tutti) : Oggi sarà rilasciato Android 8.1 Oreo, ma solo per gli smartphone Pixel di Google. Tutti gli altri dovranno aspettare ancora Download Android 8.1 Oreo Ci siamo: a partire dalla giornata di Oggi Google rilascerà l’ultimissima versione del suo sistema operativo, vale a dire Android 8.1 Oreo. Peccato che, come sempre, non tutti gli smartphone Android lo riceveranno. Anzi, […]

Addio pubblicità invasive su Android - non mancherete a nessuno : (Foto: Google) Tra i metodi che gli sviluppatori Android scelgono per ottenere ricavi tramite la pubblicità nelle loro app ce ne sono di più o meno invasivi: alcuni piazzano un mini banner in posizioni defilate, altri fanno apparire una schermata o un video con i consigli per gli acquisti tra una partita e l’altra del loro gioco. Tra i più fastidiosi in assoluto ci sono i sistemi che affittano agli inserzionisti una componente strategica ...

Già in test Samsung Galaxy S9 con Android 8.0 e non 8.1 : uscita meno lontana del previsto : Il Samsung Galaxy S9 è già realtà o almeno lo è nei primi test condotti dal produttore, non solo di tipo hardwrae ma anche software. In effetti, il prossimo top di gamma di inizio 2018 sarebbe già in prova con a bordo il sistema operativo Android 8.0, almeno secondo quanto afferma la più che autorevole fonte GalaxyClub.nl. Chiaro come il primo scopo di Samsung sia quello di poter garantire un'ammiraglia perfetta al momento della sua ...

Android Wear si aggiorna alla versione 2.6 con novità nei quick settings e non solo : Android Wear si aggiorna alla versione 2.6 portando diverse novità per messaggi, connessioni, download e app recenti: scopriamo il changelog completo. L'articolo Android Wear si aggiorna alla versione 2.6 con novità nei quick settings e non solo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Su più di un miliardo di smartphone Android non è aggiornato : (Foto: Google) Che i dispositivi Android siano presenti sul pianeta in svariate centinaia di milioni non è un mistero: negli anni il sistema operativo Google si è diffuso a macchia d’olio surclassando qualunque avversario mobile avversario, penetrando con successo all’interno di mercati popolosi a bordo di smartphone, tablet e gadget economici. L’ultimo record fatto segnare dalla creatura della casa di Mountain View però non ...

Su più di un miliardo di smartphone Android non è aggiornato : (Foto: Google) Che i dispositivi Android siano presenti sul pianeta in svariate centinaia di milioni non è un mistero: negli anni il sistema operativo Google si è diffuso a macchia d’olio surclassando qualunque avversario mobile avversario, penetrando con successo all’interno di mercati popolosi a bordo di smartphone, tablet e gadget economici. L’ultimo record fatto segnare dalla creatura della casa di Mountain View però non ...

1 miliardo di dispositivi Android non aggiornati : Sono oltre 1 miliardo i dispositivi Android non aggiornati all’ultima versione del sistema operativo di Google Il problema della frammentazione di Android conta 1 miliardo di dispositivi non aggiornati Secondo alcuni dati pubblicati da Google sulle percentuali di distribuzione di Android e i dati trovati online sul numero di dispositivi in commercio. Il programmatore Dan […]

Il numero di dispositivi Android non aggiornati nel mondo ha superato il miliardo : Analizzando i dati relativi alla distribuzione di Android, pubblicati da Google, sarebbero oltre un miliardo i dispositivi Android non aggiornati. L'articolo Il numero di dispositivi Android non aggiornati nel mondo ha superato il miliardo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Distribuzione Android novembre 2017 : la situazione non migliora : Ecco i dati della Distribuzione di Android aggiornati a novembre 2017: la frammentazione regna sovrana, con Android 8.0 Oreo appena al 0,3%. L'articolo Distribuzione Android novembre 2017: la situazione non migliora è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.