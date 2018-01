American Crime Story 2 The Assassionation of Gianni Versace al via il 19 gennaio su Sky

Gennaio 2018 su Sky con X-Files 11 - American Crime Story e The Orville : tutte le serie in onda : Grandi serie a Gennaio 2018 su Sky: X-Files 11, American Crime Story 2 e The Orville sono solo alcuni dei titoli previsti per le prossime settimane. Grandi ritorni e nuovi debutti a Gennaio 2018 su Sky per la gioia di tutti coloro che amano le serie tv e le seguono in tv e non in streaming. Il calendario è davvero molto ricco soprattutto per questi primi tre mesi dell'anno e allora prendete carta e penna perché quasi ogni giorno ci sarà una ...

American Crime Story Katrina - Annette Bening rivela perchè Ryan Murphy l'ha estromessa : Dopo il grande successo di pubblico, premi e critica della prima stagione dedicata al caso O.J. Simpson la squadra di Ryan Murphy e FX aveva annunciato che le successive due stagioni di American Crime Story sarebbero arrivate a breve distanza l'una dall'altra e avrebbero trattato la vicenda dell'uragano Katrina e l'omicidio di Gianni Versace. I casting erano iniziati per entrambe le serie e secondo quanto trapelava The Assassination of ...

American Crime Story : The assassination of Gianni Versace - trailer e info : The assassination of Gianni Versace è il secondo capitolo della serie televisiva Americana [VIDEO] , trasmessa da Fx. Ogni stagione tratta un argomento differente, basato su eventi, in prevalenza di cronaca nera che hanno avuto grande risonanza mediatica. La prima stagione andata in onda lo scorso anno, ha trattato del processo a O.J. Simpson, il campione di football Americano accusato di aver ucciso la ex moglie ed ...

American Crime Story - a gennaio l assassinio di Gianni Versace. E Donatella è Penelope Cruz" : Sarà in onda il 19 gennaio, a meno di 48 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti, 'American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace', la serie basata sul libro della giornalista di 'Vanity ...

American Crime Story Versace : trailer ed anticipazioni : Svelato il primo trailer ufficiale di American Crime Story Versace, la serie antologica dedicata al delitto dello stilista Gianni Versace American Crime Story Versace: la rete televisiva Americana Fx ha mostrato il primo trailer ufficiale di The Assassination of Gianni Versace, il capitolo dedicato al delitto dello stilista italiano. American Crime Story Versace: uscita in […]

American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace - il primo trailer : L’omicidio di Gianni Versace, per raccontarne la storia e, insieme, la miriade di implicazioni socioculturali. Ryan Murphy, poliedrico creatore di fenomeni televisivi, ha lasciato che la propria scelta, la scelta che lo avrebbe portato a individuare il protagonista di American Crime Story stagione 2, ricadesse sullo stilista italiano per ragioni più profonde di quanto sia dato ...

Primo trailer di American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace e novità sulla messa in onda su FX : Messo da parte American Horror Story: Cult, il pubblico e i seguaci di Ryan Murphy possono concentrarsi sul prossimo show. Il Primo trailer di American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace svela alcune delle scene clou della nuova serie per la gioia di tutti coloro che la attendono con ansia. La vita di Gianni Versace, i fasti di un mondo dorato fatto di dolori e rinunce, la bella Miami, un rapporto malato e, soprattutto, lui ...

"American Crime Story" - il trailer della stagione sull'omicidio di Gianni Versace : A guidarci è la voce di Darren Criss "Questo mondo è sprecato in me, ma questo mondo ha anche reso te, Versace, una star. Non sei meglio di me, siamo uguali. L'unica differenza è che tu sei stato ...

American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace - ecco il primo trailer in attesa del debutto a gennaio : gennaio sarà il mese di American Crime Story 2 ovvero The Assassination of Gianni Versace. Quello che doveva essere il terzo capitolo della saga, atteso e acclamato fin dai primi annunci dei cast, anticipato a causa dei problemi di sceneggiatura della "Crime Story" sull'uragano Katrina, arriverà con tutta la sua potenza drammatica nei primi mesi del 2017.American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace partirà il 17 gennaio su FX ...

American Crime Story 2 ha una data ufficiale : Gianni Versace in onda nel 2018 negli Usa e in Italia : American Crime Story 2 ha finalmente una data ufficiale e i fan della serie non potrebbero essere più contenti soprattutto dopo la decisione di dedicare i nuovi episodi all'omicidio di Gianni Versace. I colpi di scena in casa FX non sono mancati visto che la rete, per questioni "metereologiche" ha deciso di far slittare la messa in onda di quella che doveva essere la seconda stagione, ovvero quella dedicata al capitolo Katrina, proprio a ...