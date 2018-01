Amadeus | «Quando anch’io ho perso il lavoro»

: RT @BraNelCuore: E quando nella pubblicità trasmettono #Amadeus vestito da #befana per #lotteriaitalia...no!!!Ti cascano le #balle!!! #Mera… - GASirianni : RT @BraNelCuore: E quando nella pubblicità trasmettono #Amadeus vestito da #befana per #lotteriaitalia...no!!!Ti cascano le #balle!!! #Mera… - BraNelCuore : E quando nella pubblicità trasmettono #Amadeus vestito da #befana per #lotteriaitalia...no!!!Ti cascano le #balle!!… - cibe73 : #Amadeus batte la #Panicucci ? Contenta quando la simpatia supera una donna di "plastica" - 39rosmad : Cosa me ne faccio della discoteca quando ho Amadeus e un salame napoletano da 1 kg a farmi compagnia? - peppens1 : Amadeus ma perché urli quando presenti? #LAnnoCheVerra -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Con L’Anno che Verrà, su Raiuno, ha battuto ogni concorrenza, e ogni sera è molto seguito anche con I soliti ignoti, ma per, in Tv, non sono state sempre rose e fiori, anzi. C’è stato un momento parecchio «no» nel 2006,decise di lasciare la Rai, dove conduceva L’Eredità, per Mediaset. «Fui lusingato: andavo a guadagnare di più, mi offrivano tre anni di contratto, potevo tornare a Milano dove stava mia figlia (Alice, 19 anni, ndr). Tutto perfetto», ha raccontato il conduttore al Corriere della Sera. Le cose, in realtà, andarono diversamente. «I tre anni di preserale si fermarono a pochi mesi. Sono rimasto fermo per due anni e ho rischiato che la mia carriera fosse al capolinea. Nessuno mi dava da lavorare, nessuno mi chiamava, non avevo più offerte, ero passato dall’essere uno che faceva picchi di ascolto a uno a cui non squillava il telefono. Sbagliai ...