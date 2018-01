Almerina | la prima donna italiana con mano bionica sensibile al tatto

MANO BIONICA IMPIANTATA IN UNA DONNA/ Almerina è la prima in Italia : ecco come fa a toccare gli oggetti : Almerina Mascarello, MANO BIONICA IMPIANTATA in una DONNA per la prima volta in Italia: ecco come funziona e come riesce a toccare gli oggetti di tutti i giorni. Le nuove frontiere(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 12:46:00 GMT)