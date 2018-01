: Funerale insieme per Luca e Alex - il mattino di Padova - Padova_News : Funerale insieme per Luca e Alex - il mattino di Padova - Padova_News : Funerale insieme per Luca e Alex - il mattino di Padova - Padova_News : Funerale insieme per Luca e Alex - il mattino di Padova - Padova_News : Funerale insieme per Luca e Alex - il mattino di Padova - Padova_News : Funerale insieme per Luca e Alex - il mattino di Padova -

E'previsto unper l'addio diFerrari eBortolaso, i due ragazzi vicentini di 21 anni,fidanzati da più di un anno, che sono morti martedì per le esalazioni di monossido di carbonio in una villetta di montagna a Ferrara di Monte Baldo (Verona). Stavano trascorrendo le vacanze natalizie assieme a due amiche, loro coetanee. Il rito si svolgerà a Arzignano.Il parroco don Roberto Castegnaro ha detto: "Ho saputo che si tratta di unaa omosessuale,ma per me non cambia nulla. E'il dramma di 2 giovani vite spezzate"(Di venerdì 5 gennaio 2018)